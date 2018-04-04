Дорожные работы в Татарстане оценили в 23,9 млн рублей 

Казанский репортер: последние новости

Арбитражный суд РТ вернул в «Татфондбанк» 487,4 млн рублей

Арест 20% акций не повлияет на работу банка «Ак Барс»

Деньги на оборудование в Татарстане получат более 50 бизнес-проектов