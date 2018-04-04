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Дорожные работы в Татарстане оценили в 23,9 млн рублей
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Дорожные работы в Татарстане оценили в 23,9 млн рублей 

Казанский репортер 30 минут назад
Фото: Казанский репортер
На дорожные работы в течение 2018 года Татарстан направят 23,9 миллиардов рублей. О финансировании работ в среду, 4 апреля сообщил заместитель главы миндортранса РТ Артем Чукин. Указанной суммы должны хватить как на строительство новых дорог, так и на ремонт и содержание уже имеющихся. 2 миллиардов рублей — стоимость строительства дорог и подъездов к селам республики. 12 миллиардов рублей потратят на ремонтные работы в Набережных Челнах и Казани. На содержание региональных дорог планируют потратить более 4 миллиардов рублей. Ранее Росавтодор отчитался о предстоящем ремонте федеральных дорог в республике.
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