Дорожные работы в Татарстане оценили в 23,9 млн рублей 

На дорожные работы в течение 2018 года Татарстан направят 23,9 миллиардов рублей. О финансировании работ в среду, 4 апреля сообщил заместитель главы миндортранса РТ Артем Чукин. Указанной суммы должны хватить как на строительство новых дорог, так и на ремонт и содержание уже имеющихся. 2 миллиардов рублей — стоимость строительства дорог и подъездов к селам республики. 12 миллиардов рублей потратят на ремонтные работы в Набережных Челнах и Казани. На содержание региональных дорог планируют потратить более 4 миллиардов рублей. Ранее Росавтодор отчитался о предстоящем ремонте федеральных дорог в республике.