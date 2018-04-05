Прибыль «Мечела» по МСФО выросла в 2017 году на 62% 

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль "Мечела" по МСФО выросла в 2017 г. на 62% в годовом выражении до 11,557 млрд руб. против 7,126 млрд руб. в 2016 г., сообщает компания.
Выручка увеличилась на 8% до 299,113 млрд руб., показатель EBITDA — на 23% до 81,106 млрд руб., операционная прибыль — на 34% до 57,167 млрд руб. «Финансовый результат 2017 г. превзошел показатели 2016 г. Высокий уровень цен на уголь оказал существенную поддержку результатам нашего добывающего дивизиона. Металлургический дивизион в прошлом году работал в более сложных условиях, но к концу года ситуация стабилизировалась, и дивизион достиг хороших результатов. Цены на металлургический уголь в 2017 г. находились под воздействием большого количества различных факторов: природные катаклизмы в Австралии, политика Китая по регулированию объемов добычи угля и производства стали в стране, проблемы производственного характера и сложности с погрузкой угля на австралийских добывающих активах и в портах. Как следствие, цены на коксующийся уголь колебались в очень широком диапазоне, при этом средний уровень по году заметно превысил ожидания», — отметил гендиректор «Мечела» Олег Коржов. В 2017 г. «Мечел» произвел 4,274 млн тонн стали против 4,252 млн тонн в 2016 г., 4,029 млн тонн чугуна (4,053 млн тонн в 2016 г.) и 20,638 млн тонн угля (22,683 млн тонн в 2016 г.). Производство рельсового проката, балки и фасонного профиля увеличилось в пошлом году до 636 тыс. тонн против 517 тыс. тонн в 2016 г. «Общее снижение добычи угля, а также дефицит вагонов на сети РЖД во второй половине года отразились на показателях реализации продукции горнодобывающего дивизиона. Продажи концентрата коксующегося угля сократились на 8%. Примерно 40% ККУ из всего объема наших продаж третьим лицам было экспортировано китайским потребителям. Реализация углей PCI в 2017 г. снизилась на 10%, в IV квартале нам удалось нарастить производство и обеспечить рост продаж на 42% в сравнении с предыдущим кварталом, при этом продажи в страны АТР в IV квартале выросли на 32%», — заключает «Мечел».