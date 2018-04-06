«Мечел»: сокращение чистой прибыли в IV кв стало неприятным сюрпризом для рынка, — Денис Ворчик, аналитик корпорации «Уралсиб»

Мечел (MTLR RX — без рекомендации) опубликовал отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО и провел телефонную конференцию. Так, в 4 кв. 2017 г. выручка увеличилась на 4% до 76 млрд руб., EBITDA — на 16% до 22 млрд руб., но при этом операционная прибыль снизилась на 32% до 11 млрд руб., чистая прибыль акционеров упала на 0,4 млрд руб. с 6,1 млрд руб. кварталом ранее. За 12 мес. 2017 г. выручка выросла на 8% до 299 млрд руб., EBITDA — на 23% до 81 млрд руб., операционная прибыль — на 34% до 57 млрд руб., а чистая прибыль — на 62% до 11,6 млрд руб. По итогам 4 кв. чистый долг не сократился и остался на уровне конца 3 кв. 2017 г.

Улучшение консолидированных показателей за счет добывающего сегмента

Неденежный убыток от обесценения гудвилла и прочих внеоборотных активов в размере 6 млрд руб. практически обнулил чистую прибыль в 4 кв. 2017 г., что стало неприятным сюрпризом для рынка. Компания продолжает переговоры о реструктуризации долга — уже реструктурировано около 78% задолженности, при этом доля рублевого долга составляет 67%, а около 71% долгового портфеля принадлежит российским госбанкам. Основной вклад в улучшение консолидированных показателей внес добывающий дивизион благодаря высоким ценам на уголь, тогда как EBITDA металлургического сегмента снизилась по итогам года. Всего объем капитальных вложений по группе в 2017 г. составил 11 млрд руб., включая лизинг, что на 25% превышает показатель предыдущего года. При этом денежные капзатраты составили 6,4 млрд руб. Планы на 2018 г. предусматривают дальнейшее увеличение объема капитальных вложений до 11,5 млрд руб., в первую очередь в добывающем дивизионе. Из них порядка 5 млрд руб. будет направлено на поддержание мощностей и приобретение оборудования, порядка 6,5 млрд рублей — на инвестпроекты. При этом компания собирается в текущем году существенно увеличить объем вскрышных работ (прежде всего на Южном Кузбассе и Якутугле).

Негативно для акций

Снижение операционной рентабельности и чистой прибыли в 4 кв. 2017 г. стало негативным сюрпризом для рынка. Тем не менее, если Мечел выплатит 20% чистой прибыли в качестве дивидендов по привилегированным акциям, дивидендная доходность составит около 12% (исходя из цены вчерашнего закрытия). Дивидендная выплата должна быть согласована с кредиторами Мечела. Заседание совета директоров, на котором будет приниматься рекомендация по дивидендам, состоится ориентировочно в первой половине-середине мая.