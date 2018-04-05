Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в 2017 г выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2017 году увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом — до 11,557 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

В целом прибыль группы за отчетный период возросла на 42% — до 12,57 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23% — до 81,106 миллиарда рублей. Консолидированная выручка составила 299,113 миллиарда рублей, увеличившись на 8%.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 443 миллиона рублей против 6,12 миллиарда рублей по итогам третьего квартала. Показатель EBITDA при этом вырос на 16% — до 21,966 миллиарда рублей, выручка — на 4% в квартальном выражении, до 76,316 миллиарда рублей.

Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 декабря 2017 года составил 466,873 миллиарда рублей, снизившись на 0,6% с конца 2016 года.