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Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в 2017 г выросла в 1,6 раза
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Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в 2017 г выросла в 1,6 раза 

Прайм 44 минуты назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2017 году увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом — до 11,557 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
В целом прибыль группы за отчетный период возросла на 42% — до 12,57 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23% — до 81,106 миллиарда рублей. Консолидированная выручка составила 299,113 миллиарда рублей, увеличившись на 8%.
В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 443 миллиона рублей против 6,12 миллиарда рублей по итогам третьего квартала. Показатель EBITDA при этом вырос на 16% — до 21,966 миллиарда рублей, выручка — на 4% в квартальном выражении, до 76,316 миллиарда рублей.
Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 декабря 2017 года составил 466,873 миллиарда рублей, снизившись на 0,6% с конца 2016 года.
Объем капитальных вложений по группе в 2017 году составил 11 миллиардов рублей, включая лизинг, что на 25% превышает показатель предыдущего года. Планы на 2018 год предусматривают дальнейшее увеличение объема капитальных вложений, говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора «Мечела» Олега Коржова.
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