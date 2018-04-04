Чистая прибыль Райффайзенбанка в 2017 году увеличилась на 25,2% — до 29,1 млрд рублей

Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в 2017 году составила 29,1 млрд руб., что на 25,2% больше, чем в 2016 году, говорится в сообщении банка.

«По итогам 2017 года прибыль до налогообложения достигла 29 143.0 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2016 на 25.2%, благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного и чистого процентного дохода», — говорится в сообщении.

Операционная прибыль до вычета резервов и операционных расходов выросла на 5.2% до 68 710.2 млн руб., чистый комиссионный доход — на 15.7% до 16 351.8 млн руб. Показатель ROE после уплаты налогов составил 25,1%, что на 3% выше, чем в 2016 году.

«В 2017 году Райффайзенбанк продемонстрировал положительную динамику роста по ключевым направлениям деятельности, показав при этом высокую прибыльность и эффективность бизнеса. Мы существенно увеличили клиентскую базу в розничном сегменте, показав рост выше рынка по розничному кредитному портфелю, и сохранили при этом высокое качество активов, повысив индекс лояльности клиентов», — приводятся слова председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина

Средства клиентов банка увеличились на 17,3% до 642,5 млрд руб., средства на счетах и депозитах юрлиц — на 24,8% до 198,6 млрд Рост средств на счетах и депозитах населения составил 11,5% — до 395 млрд руб.

«Чистые комиссионные доходы выросли на 15.7% до 16 351.8 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по операциям с пластиковыми картами, комиссиям по расчетным операциям и комиссиям агентов по страхованию, а также комиссиям по документарному бизнесу. Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 6,1% по сравнению с 2016 годом и составил 45 093.6 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по розничному кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также ростом процентного дохода по сделкам РЕПО, а также дохода по торговым ценным бумагам в связи с ростом объемов портфеля», — говорится в сообщении банка.