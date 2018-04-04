Расходы на слишком дорогого юриста возместить не удастся

Тульский воздухоплавательный клуб обратился в Арбитражный суд с иском к ООО о взыскании долга, а после удовлетворения требований истец снова пошел в суд, на этот раз желая взыскать с ответчика судебные расходы.

Суд первой инстанции поддержал требования истца, но в решении фигурировала сумма существенно меньше заявленной первоначально. Клуб-истец подал апелляцию, а после того, как ее не удовлетворили, подал жалобу в окружной арбитраж. По мнению кассатора, суд второй инстанции, занизив расходы на оплату услуг представителя, необоснованно освободил виновную сторону от оплаты этих трат.

Тем не менее судебная коллегия посчитала, что жалобу удовлетворить не получится. Дело в том, что услуги представителя, которым пользовался клуб-истец, по мнению суда, стоили неоправданно дорого. Дело не представляло особой сложности, а общее время участия представителя в четырех заседаниях не превысило часа. В данном случае представитель оценил свои услуги почти в шесть раз выше, чем, по мнению судов, следовало бы.

Названная клубом сумма явно противоречила критерию разумности и обоснованности, и поэтому суд второй инстанции уменьшил ее, а окружной арбитраж оставил это решение без изменений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Центрального округа от 07.03.2018 № А68-11005/2016

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»