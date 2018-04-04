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Налоговая служба приглашает приморцев на дни открытых дверей
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Налоговая служба приглашает приморцев на дни открытых дверей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Налоговая служба приглашает приморцев на дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, сообщает PRIMPRESS.
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