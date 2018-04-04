РНКБ увеличит розничный кредитный портфель в полтора раза по итогам 2018 года

Объем розничного кредитного портфеля Российского Национального Коммерческого Банка (РНКБ) по итогам текущего года вырастет в полтора раза — с 16 млрд до 21 млрд рублей. Об этом Банки.ру рассказал вице-президент, директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

«Общий кредитный портфель физических лиц в РНКБ в настоящее время составляет более 16 миллиардов рублей, и мы рассчитываем, что к концу года эта цифра увеличится до 21 млрд рублей», — сказал Билан.

Он уточнил, что основу кредитного портфеля физлиц в РНКБ составляют потребительские кредиты — на них приходится доля в портфеле около 60%. Порядка четверти объема розничного портфеля также занимает ипотека, а чуть более 10% — кредитные карты.

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В мае 2017 года РНКБ впервые ввел в свою линейку автокредиты, но пока их доля незначительна в портфеле банка. До появления в РНКБ этого вида кредитования он активно выдавал потребкредиты для покупки автомобиля. Так, за последние три года банк выдал жителям Республики Крым Севастополя свыше 15 тыс. потребительских кредитов на покупку личных транспортных средств. Общая сумма таких кредитов уже весной прошлого года превышала 4 млрд рублей.

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