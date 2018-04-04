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Портфель кредитных карт РНКБ вырастет на треть в 2018 году
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Портфель кредитных карт РНКБ вырастет на треть в 2018 году 

Банки.ру 1 час назад
РНКБ нарастит портфель кредитных карт на 30% по итогам 2018 года, сообщили Банки.ру в кредитной организации. На текущий момент объем портфеля кредитных карт РНКБ немногим превышает 2 млрд рублей. Все это — карты «Мир». До конца года банк хочет увеличить данный показатель до 3 млрд рублей.
Отметим, что, по данным Банки.ру, на 1 марта 2018 года общий розничный кредитный портфель РНКБ равнялся 15,7 млрд рублей.
За два последних года банк выдал более 185 тыс. кредитных карт жителям Республики Крым и Севастополя с общим лимитом 5,2 млрд рублей, уточняют в пресс-службе РНКБ.
Продуктовый виджет
«В день РНКБ выдает около 700 новых кредитных карт. Чаще всего крымчане рассчитываются кредитными картами в супермаркетах, на АЗС и в аптеках (это свыше 78% от всех трансакций по кредитным картам), при этом средняя сумма покупки составляет 1 300 рублей, — сообщили в пресс-службе РНКБ. — Владельцы кредитной карты также активно используют ее для оплаты услуг в Интернете, при этом наиболее популярными являются: сайт госуслуг, торговая площадка AliЕxpress и покупка билетов на сайте компании «Аэрофлот».
Среднемесячный оборот по кредитным картам РНКБ составляет порядка 600 млн рублей, ежемесячный прирост кредитного портфеля — 150 млн рублей.
Новость
По словам вице-президента, директора по розничному бизнесу РНКБ Николая Билана, держатели кредитных карт банка активно расплачиваются ими для покрытия повседневных нужд. При этом многие клиенты при использовании кредитки не выходят за грейс-период.
Напомним, недавно РНКБ сообщил о том, что эмитировал более 1,5 млн карт «Мир». Каждый десятый национальный пластик, выпущенный РНКБ, — кредитный.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
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