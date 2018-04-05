Рубль незначительно отступает на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 57,58 рубля, курс евро повысился менее чем на копейку, до 70,56 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта по-прежнему уязвима из-за внешних факторов, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов . По этой причине он ожидает на ближайший месяц от рубля ослабления к иностранным валютам.

Между тем эксперт допускает укрепления нацвалюты в первой половине дня на фоне роста нефтяных котировок.

«Учитывая, что цена на нефть торгуется в плюсе, то в первой половине торгов вероятно небольшое укрепление рубля к доллару и евро. На американской сессии от пары USD/RUB ожидаю восстановления до 57,69 рубля, а от пары EUR/RUB — до 70,95 рубля», — комментирует аналитик.

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