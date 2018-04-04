В Нижнем Новгороде наступила «Финансовая весна»

В Нижнем Новгороде наступила «Финансовая весна»3 апреля в областном центре состоялось первое занятие в рамках образовательного проекта «Финансовая весна — 2018»: его уже не первый год проводит « Банк России » для всех нижегородцев.

Специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ) познакомили жителей Нижнего с основами российской финансовой системы и рассказали о ключевых тезисах, которые важно знать для принятия грамотных финансовых решений. Слушателям помогли разобраться в тонкостях таких понятий, как кредитные организации, инвестиционные компании, страховые компании и других, а также о направлениях работы Банка России.

Кроме того, на встрече шла речь о видах банковских вкладов, правах и обязанностях банков и вкладчиков, а также о принципах работы системы страхования вкладов в России

Напомним, проект «Финансовая весна — 2018» проходит в Нижнем Новгороде с 3 по 24 апреля. Занятия бесплатные, проводятся каждый вторник в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина (г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 3). Предварительная запись по телефонам 438-19-40, 249-54-98.

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