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В Нижнем Новгороде наступила «Финансовая весна»
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В Нижнем Новгороде наступила «Финансовая весна» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижнем Новгороде наступила «Финансовая весна»3 апреля в областном центре состоялось первое занятие в рамках образовательного проекта «Финансовая весна — 2018»: его уже не первый год проводит «Банк России» для всех нижегородцев.
Специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ) познакомили жителей Нижнего с основами российской финансовой системы и рассказали о ключевых тезисах, которые важно знать для принятия грамотных финансовых решений. Слушателям помогли разобраться в тонкостях таких понятий, как кредитные организации, инвестиционные компании, страховые компании и других, а также о направлениях работы Банка России.
Кроме того, на встрече шла речь о видах банковских вкладов, правах и обязанностях банков и вкладчиков, а также о принципах работы системы страхования вкладов в России.
Напомним, проект «Финансовая весна — 2018» проходит в Нижнем Новгороде с 3 по 24 апреля. Занятия бесплатные, проводятся каждый вторник в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина (г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 3). Предварительная запись по телефонам 438-19-40, 249-54-98.
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