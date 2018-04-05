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Титов заявил, что адвокаты совладельца «Суммы» Магомедова пока не обращались к нему
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Титов заявил, что адвокаты совладельца «Суммы» Магомедова пока не обращались к нему 

ТАСС 1 час назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Адвокаты арестованных совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда пока не обращались к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Об этом Титов сообщил журналистам в Кремле перед заседанием Госсовета, которое проведет президент России Владимир Путин.
"По материалам, по сути вопроса пока мы ответить ничего не можем, потому что к нам обращения не было. Без документов, без материалов мы работать не можем. Адвокаты от имени тех, кто сегодня находится под следствием (должны обратиться)", — сказал Титов.
После задержания Магомедовых по подозрению в хищениях 31 марта бизнес-омбудсмен публично высказался против ареста предпринимателей на стадии следствия, выступив за домашний арест.
Тверской суд Москвы арестовал их до 30 мая. На такой же срок арестован и экс-глава входящей в «Сумму» компании «Интэкс» Артур Максидов. Предпринимателей подозревают в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд Главным его активом является группа «Сумма», основной бизнес которой сосредоточен в транспортно-логистической сфере и нефтегазовом секторе: Новороссийский морской торговый порт (25,05% акций), судоходная компания Fesco (головная компания — "Дальневосточное морское пароходство", 32,5%), контейнерный оператор «Трансконтейнер» (25,07%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (90%) и другие.
Кроме того, через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One — компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.
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