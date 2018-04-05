Титов заявил, что адвокаты совладельца «Суммы» Магомедова пока не обращались к нему

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Адвокаты арестованных совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда пока не обращались к бизнес-омбудсмену Борису Титову . Об этом Титов сообщил журналистам в Кремле перед заседанием Госсовета, которое проведет президент России Владимир Путин.

"По материалам, по сути вопроса пока мы ответить ничего не можем, потому что к нам обращения не было. Без документов, без материалов мы работать не можем. Адвокаты от имени тех, кто сегодня находится под следствием (должны обратиться)", — сказал Титов.

После задержания Магомедовых по подозрению в хищениях 31 марта бизнес-омбудсмен публично высказался против ареста предпринимателей на стадии следствия, выступив за домашний арест.

Тверской суд Москвы арестовал их до 30 мая. На такой же срок арестован и экс-глава входящей в «Сумму» компании «Интэкс» Артур Максидов. Предпринимателей подозревают в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Кроме того, через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One — компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.