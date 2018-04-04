Глава Росбанка займет пост первого зампреда ВТБ

Глава Росбанка займёт пост первого зампреда ВТБ

«Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления Росбанка. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Илья заменит в этой должности Дмитрия Олюнина, который после 4-х лет работы в Societe Generale принял решение вернуться в группу ВТБ», — сообщили в банке.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что в случае согласования Банком России Олюнин займёт пост первого заместителя президента — председателя правления.

В настоящий момент Поляков является первым зампредом Росбанка и отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы. Он приступит к исполнению обязанностей главы Росбанка 14 апреля.