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Глава Росбанка займет пост первого зампреда ВТБ
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Глава Росбанка займёт пост первого зампреда ВТБ 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин займёт пост первого заместителя председателя правления ВТБ, сообщает Росбанк.
«Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления Росбанка. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Илья заменит в этой должности Дмитрия Олюнина, который после 4-х лет работы в Societe Generale принял решение вернуться в группу ВТБ», — сообщили в банке.
В пресс-службе ВТБ уточнили, что в случае согласования Банком России Олюнин займёт пост первого заместителя президента — председателя правления.
В настоящий момент Поляков является первым зампредом Росбанка и отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы. Он приступит к исполнению обязанностей главы Росбанка 14 апреля.
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