Индекс Банки.ру по годовым рублевым вкладам

Средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам в российских банках уменьшилась в первом квартале 2018 года на 0,36 процентных пункта и составила на 1 апреля 2018 года 6,64%.

Индекс Банки.ру по вкладам в долларах США опять незначительно поднялся на 0,01 п. п. до 1,09%, а в евро опустился на 0,03% до 0,37%.

Продуктовый виджет

Верхняя граница ставок по рублевым депозитам на сумму до 300 тыс. рублей сроком на год достигает 9%, а по валютным депозитам на сумму до 5 тыс. долларов и евро составляет 2,75% и 1,5% соответственно.