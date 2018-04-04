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Индекс Банки.ру по годовым рублевым вкладам
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Индекс Банки.ру по годовым рублевым вкладам 

Банки.ру 26 минут назад
Средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам в российских банках уменьшилась в первом квартале 2018 года на 0,36 процентных пункта и составила на 1 апреля 2018 года 6,64%.
Индекс Банки.ру по вкладам в долларах США опять незначительно поднялся на 0,01 п. п. до 1,09%, а в евро опустился на 0,03% до 0,37%.
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Верхняя граница ставок по рублевым депозитам на сумму до 300 тыс. рублей сроком на год достигает 9%, а по валютным депозитам на сумму до 5 тыс. долларов и евро составляет 2,75% и 1,5% соответственно.
«За это время более 200 раз производилось снижение банками ставок по вкладам. В первом квартале 2018 года Банк России дважды снижал ключевую ставку. На 12 февраля 2018 года она составила — 7,5%, на 26 марта — 7,25%. Снижение ставок продолжится», — отмечает ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Косецкая. (смотреть график)
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