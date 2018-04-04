«ЭР-Телеком» подвёл итоги года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта») объявило консолидированные финансовые результаты 2017 года. Выручка компании увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 33 700 млн руб. Выручка B2C выросла на 17% до 22 654 млн руб., выручка B2B увеличилась на 25% и составила 11 046 млн руб. Число активных абонентов B2C увеличилось на 11% до 6 344 абонентов.

Продуктовые инициативы

В 2017 году «Дом.ru» и « Тинькофф Банк » выпустили кобрендинговые банковские карты для геймеров, с которыми можно получать повышенные бонусы и возвращать деньги за покупки игр.

Осенью оператор запустил в сети общедоступного Wi-Fi новый сервис — платный премиум-доступ на более высокой скорости. Он ориентирован на бизнес-аудиторию, зарубежных гостей и тех, кому интернет необходим для дистанционной работы и обмена большими данными.

Компания подтвердила свое лидерство среди федеральных операторов платного ТВ по количеству HD-каналов. К концу 2017 года их количество в сети цифрового ТВ выросло до 82, а в марте 2018 года — до 85.

«Дом.ru Бизнес» вывел на рынок новый продукт для корпоративных клиентов — Wi-Fi PRO. Это уникальная система управления клиентским Wi-Fi-доступом с расширенным функционалом настройки портала авторизации, перечнем инструментов маркетинга и коммуникации с клиентами. Также оператор обновил продуктовый портфель для корпоративных клиентов и представил новое современное решение облачной телефонии — ОАТС 3.0.

Сделки слияния и поглощения (M&A)

В 2017 году в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг» вошли федеральные и региональные операторы связи, в том числе ООО «Новотелеком» (ТМ «Электронный Город») в Новосибирске , ООО «Сатурн-Интернет», ООО «Теле-Инвест» и ООО «Перм.ру» в Перми , АО «ТКС „Нева“ в Санкт-Петербурге , ООО „Коламбия Телеком“ в Волгограде и АО „АКАДО-Екатеринбург“.

Сделки позволили холдингу существенно усилить позиции в городах присутствия приобретенных активов.

Строительство федеральной сети IoT »ЭР-Телеком» принял решение развивать услуги Интернета вещей, как одно из ключевых направлений стратегии роста, в частности, для предоставления IoT-решений крупным компаниям и государственным органам с применением технологии LoRaWAN. Федеральная сеть IoT будет запущена в 2018-2019 гг. в 60 городах с населением более 300 тысяч человек. Пилотные проекты уже запущены в нефтедобывающей, сельскохозяйственной и энергетической отраслях.

Городские проекты в Санкт-Петербурге и Москве

В январе 2017 года по заказу Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга «ЭР-Телеком» запустил в городе общедоступную Wi-Fi сеть. Зона свободного Wi-Fi составляет более 10 км2. Кроме того, компанией организована система видеомониторинга, которая станет одним из ключевых элементов общей структуры безопасности города в преддверии Чемпионата Мира по футболу.

В октябре «ЭР-Телеком» выиграл конкурс на строительство 2000 уличных хот-спотов в рамках городского Wi-Fi проекта в Москве. Контракт предполагает уплотнение Wi-Fi-сети внутри Садового кольца.

Награды

Телеком-оператор признан компанией Ookla самым скоростным провайдером домашнего интернета в России . Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2017 году с помощью Speedtest.

«В 2017 году «ЭР-Телеком» показал уверенный и стабильный рост, соответствующий ранее заявленным планам и утвержденной стратегии роста. Компании удалось упрочить позиции за счёт качественной работы персонала, запуска новых предложений, цифровых продуктов и сервисов, а также M&A-сделок.

Органический рост компании связан с достройкой монтированной ёмкости в городах нашего присутствия, опережающим темпом роста B2B -сегмента за счёт развития новых VAS-услуг, цифровых продуктов и сервисов, в том числе проектов по Wi-Fi и IoT.

Одними из самых значимых событий года стало завершение сделок по приобретению крупных федеральных и региональных операторов ООО «Новотелеком», АО «ТКС-Нева» и АО «Акадо-Екатеринбург», ООО «Коламбия Телеком». Эти покупки повлияли на рост абонентской базы компании и расширение сети. В результате мы присоединили операторов с очень сильными брендами, рыночными позициями и высокопрофессиональными командами, расширили наш продуктовый портфель.

Большое внимание в этом году мы уделяли качеству услуг, улучшению клиентского и технического сервиса, модернизации сети и абонентского оборудования. Благодаря вышеперечисленным факторам компания наращивает и развивает абонентскую базу в условиях насыщения рынка. Клиенты выбирают нас за качество и инновационность. Мы признаны самым скоростным оператором домашнего интернета в России по данным исследования компании Ookla c помощью приложения Speedtest.

2017 год стал для Холдинга во многом знаковым. В сентябре мы приняли решение выйти на смежные рынки и запустить сеть Интернета вещей с федеральным покрытием в 60 городах совместно с технологическим партнером Actility в течение 2018-2019 гг. Развитая инфраструктура и имеющийся опыт внедрения IoT на базе предприятий наших B2B-клиентов позволят масштабировать наши компетенции и разработки совместно с партнерами.