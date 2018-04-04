Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года‍

За прошлый 2017 год российские кредитные организации выдали малом и среднему бизнесу 6,1 трлн рублей кредитных денег. Как пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА», это на 15% больше, чем в 2016 году.

Впервые с 2013 года, отмечает издание, кредитование малых и средних предприятий выросло. Тем не менее, докризисных значений этот показатель не достиг: за 2013 год банки выдали 8,1 трлн рублей кредитов.

По данным Банка России, регулирующего кредитование в стране, объем кредитов малому и среднему бизнесу сокращается четыре года подряд — минус 7% в 2017 году — 4,2 трлн рублей. Однако исследование «Эксперт РА» отмечает, что эта отрицательная динамика в первую очередь связана с изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были внесены в августе 2017 года, из-за чего свыше 600 тысяч организаций выпали из статьи субъектов малого и среднего бизнеса.