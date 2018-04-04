Провал на внешних рынках существенно не повлиял на отечественные акции, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Российский рынок подрастал с Азией, падал с Европой, а затем смог закрыть день в плюсе вместе с ростом американского рынка.

Неплохо прибавили бумаги « ВТБ » (+2,27%) на новостях об увеличении дивидендов за 2017 год минимум в 2,5 раза. «ВТБ» также будет стремиться выполнить поручение компаниям с государственным участием о выплате до 50% от прибыли по МСФО. АФК «Система» (-0,34%) повысила прибыль в 2017 году до 4,1 млрд при росте выручки на 3,5% до 704,6 млрд Если бы не убыточный IV квартал, то ситуация могла бы быть существенно лучше. Тем не менее компания уже вышла из состояния периодического технического дефолта. Начинают приходить в себя бумаги металлургов: «Северсталь» (+0,47%), НЛМК (+1,17%), «Мечел» (+4,99%). В последнее время сектор существенно подешевел. Однако цены на сталь в Китае возобновили рост, а ухудшение ситуации на американском направлении это не главное. Во всяком случае, если в РФ будут реализованы планируемые инфраструктурные проекты, то внутренний спрос на продукцию металлургов будет устойчивым и высоким.

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Азиатские индексы торгуются неуверенно на ожиданиях новых шагов по эскалации торговой войны между США и Китаем. Нефть также демонстрирует незначительное снижение.