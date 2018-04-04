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Провал на внешних рынках существенно не повлиял на отечественные акции, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»
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Провал на внешних рынках существенно не повлиял на отечественные акции, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
Российский рынок подрастал с Азией, падал с Европой, а затем смог закрыть день в плюсе вместе с ростом американского рынка.
Неплохо прибавили бумаги «ВТБ» (+2,27%) на новостях об увеличении дивидендов за 2017 год минимум в 2,5 раза. «ВТБ» также будет стремиться выполнить поручение компаниям с государственным участием о выплате до 50% от прибыли по МСФО. АФК «Система» (-0,34%) повысила прибыль в 2017 году до 4,1 млрд при росте выручки на 3,5% до 704,6 млрд Если бы не убыточный IV квартал, то ситуация могла бы быть существенно лучше. Тем не менее компания уже вышла из состояния периодического технического дефолта. Начинают приходить в себя бумаги металлургов: «Северсталь» (+0,47%), НЛМК (+1,17%), «Мечел» (+4,99%). В последнее время сектор существенно подешевел. Однако цены на сталь в Китае возобновили рост, а ухудшение ситуации на американском направлении это не главное. Во всяком случае, если в РФ будут реализованы планируемые инфраструктурные проекты, то внутренний спрос на продукцию металлургов будет устойчивым и высоким.
НМТП (-1,7%) продолжают отыгрывать арест владельцев Группы «Сумма», а также возможный отказ от дивидендов за 2017 год. Кроме того, «Транснефть» приостановила переговоры о покупке части пакета, принадлежащего «Сумме». «Газпром» (+0,58%) дорожал на новостях из Турции, где президент РФ В. Путин заявил, что прокладка первой нитки «Турецкого потока» будет завершена уже через месяц. Кроме того, в лидерах роста и падения оказались: привилегированные «Мечел» (+3,75%), «Полюс» (+2,89%), привилегированные «Башнефть» (+1,82%), а также «Аптеки 36 и 6» (-3,85%), «М. Видео» (-2,72%), «Мосэнерго» (-1,25%), Polymetal (-1,24%). В целом стоит отметить, что провал на внешних рынках существенно не повлиял на отечественные акции. Возможно, поддержку им оказывают зарубежные средства россиян, которые могут частично возвращаться под родную юрисдикцию на фоне многочисленных угроз о заморозке «подозрительных» капиталов. Кроме того, ЦБ РФ продолжает сигнализировать о возможности дальнейшего снижения ставки, что также будет повышать дивидендную привлекательность отечественного рынка.
Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Азиатские индексы торгуются неуверенно на ожиданиях новых шагов по эскалации торговой войны между США и Китаем. Нефть также демонстрирует незначительное снижение.
С другой стороны, для российского рынка могут быть позитивными новости о том, что пока не подтверждается версия о российском происхождении отравляющего вещества «novichok». Более того, вещество может быть изготовлено в минимум в 20 странах. Самое удивительное, что с критикой в адрес бездоказательных обвинений премьер-министра Великобритании Т. Мэй выступают американские СМИ. Соответственно, можно ожидать вздоха облегчения со стороны международных инвесторов и позитивной реакции российского рынка. В конце концов, в России тоже может быть предпасхальный подъём.
Прайм: последние новости
РФ с вводом новых газопроводов снизит транзит через Украину до 10-15 млрд кубов - Миллер Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса‍ ЕК может принять уступки "Газпрома" по антимонопольному делу - СМИ
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