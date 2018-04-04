Ещё
Еврокомиссия может закрыть дело против Газпрома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

ЕК намерена закрыть антимонопольное дело Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) может в апреле принять предложения Газпрома по урегулированию антимонопольных претензий и закрыть дело против компании без штрафов, сообщают СМИ.
Сообщается, что антимонопольный директорат ЕК получил обновленные предложения Газпрома и склонен одобрить их. В то же время Еврокомиссия пока не направляла в Газпром официальное уведомление об этом, и некоторые эксперты отрасли не уверены, что стоит ожидать его в апреле.
Они отмечают, что еврокомиссару по конкуренции Маргрете Вестагер еще предстоит выбрать момент для официального закрытия дела в свете растущего напряжение в политических отношениях России и Евросоюза.
Напомним, Еврокомиссия начала расследование в отношении Газпрома в сентябре 2012 года из-за якобы ряда нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. В конце октября 2016 года ЕК и Газпром достигли прогресса по урегулированию в досудебном режиме антимонопольного расследования.
Ранее также сообщалось, что Газпром представил Еврокомиссии документ по урегулированию антимонопольного дела, в котором обязался устранить все контрактные ограничения, которые препятствуют европейским клиентам перепродавать газ за границу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Миллер пообещал многократное снижение транзита газа через Украину Авиаконструктор «Антонова» рассказал, как умирает легендарное предприятие Летный сертификат «Псковавиа» приостановлен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе259
Украине «перекроют» Керченский пролив813
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»148
Путин заявил о полном разгроме ИГ382
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение