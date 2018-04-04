Еврокомиссия может закрыть дело против Газпрома

ЕК намерена закрыть антимонопольное дело Газпрома

Еврокомиссия (ЕК) может в апреле принять предложения Газпрома по урегулированию антимонопольных претензий и закрыть дело против компании без штрафов, сообщают СМИ.

Сообщается, что антимонопольный директорат ЕК получил обновленные предложения Газпрома и склонен одобрить их. В то же время Еврокомиссия пока не направляла в Газпром официальное уведомление об этом, и некоторые эксперты отрасли не уверены, что стоит ожидать его в апреле.

Евросоюза. Они отмечают, что еврокомиссару по конкуренции Маргрете Вестагер еще предстоит выбрать момент для официального закрытия дела в свете растущего напряжение в политических отношениях России

Напомним, Еврокомиссия начала расследование в отношении Газпрома в сентябре 2012 года из-за якобы ряда нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. В конце октября 2016 года ЕК и Газпром достигли прогресса по урегулированию в досудебном режиме антимонопольного расследования.

Ранее также сообщалось, что Газпром представил Еврокомиссии документ по урегулированию антимонопольного дела, в котором обязался устранить все контрактные ограничения, которые препятствуют европейским клиентам перепродавать газ за границу.