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Еврокомиссия может закрыть антимонопольное дело Газпрома
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ЕК намерена закрыть антимонопольное дело Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) может в апреле принять предложения Газпрома по урегулированию антимонопольных претензий и закрыть дело против компании без штрафов, сообщают СМИ.
Сообщается, что антимонопольный директорат ЕК получил обновленные предложения Газпрома и склонен одобрить их. В то же время Еврокомиссия пока не направляла в Газпром официальное уведомление об этом, и некоторые эксперты отрасли не уверены, что стоит ожидать его в апреле.
Они отмечают, что еврокомиссару по конкуренции Маргрете Вестагер еще предстоит выбрать момент для официального закрытия дела в свете растущего напряжение в политических отношениях России и Евросоюза.
Напомним, Еврокомиссия начала расследование в отношении Газпрома в сентябре 2012 года из-за якобы ряда нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. В конце октября 2016 года ЕК и Газпром достигли прогресса по урегулированию в досудебном режиме антимонопольного расследования.
Ранее также сообщалось, что Газпром представил Еврокомиссии документ по урегулированию антимонопольного дела, в котором обязался устранить все контрактные ограничения, которые препятствуют европейским клиентам перепродавать газ за границу.
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