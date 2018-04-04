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До выхода статистики из США рынки будут консолидироваться, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»
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Путин заявил о полном разгроме ИГ

До выхода статистики из США рынки будут консолидироваться, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Прайм
Однако этот рост вряд ли можно связывать с каким-либо разворотом или переменой тренда. Просто фондовые индексы США вплотную приблизились к локальным минимумам года, установленным в начале февраля, откуда и произошел отскок.
Пока трейдеров в напряжении держит торговый конфликт США и Китая. После объявления намерения США ввести новые пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, надежды на мирное и быстрое урегулирование спора снижаются. Китайский ответ не за горами.
Но среднесрочный тренд американскому рынку, за которым пойдут и остальные, задаст приближающийся сезон отчетностей.
Сейчас фьючерсы на американские индексы теряют около 0,3%, чуть больше снижается нефть в ожидании публикации данных по запасам и добычи в США. Около 0,3% прибавляет Китай.
Все это говорит о вероятном открытии российского рынка акций на негативной территории. Затем рынок окажется под влиянием внешних факторов, но поводов для серьезных движений пока нет.
Если данные Минэнерго США порадуют «быков», нефть сможет вернуться ближе к отметке 70 долларов за баррель, что даст стимул роста отечественным акциям и рублю, который сейчас находится посередине коридора 57-58 руб за доллар.
Пока российская валюта имеет больше шансов уйти ближе к 56,5 руб за доллар, нежели пробить вверх отметку 58. Сегодня с утра поддержку рублю будет оказывать традиционный аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Но если статистика по нефти не преподнесет сюрпризов, мы не ожидаем сильных движений по рублю в течение среды.
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