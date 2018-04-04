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СМИ: трейдеры жалуются на резкий рост цен на топливо
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СМИ: трейдеры жалуются на резкий рост цен на топливо 

BFM.RU 14 минут назад
Фото: Усолье.Инфо
Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались властям на резкий рост цен на топливо, ожидая банкротств в своих рядах, пишет «Коммерсантъ». Трейдеры предлагают правительству повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и «отпустить цены в рознице».
По данным издания, причинами скачка оптовых цен стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть, что привело к экспортному паритету более 51 тысячи рублей за тонну для НПЗ Центральной России и премии в 6 тысяч рублей к внутреннему рынку.
По мнению некоторых аналитиков, рост цен на бензин составит 20–50 копеек за литр уже в ближайшее время, но эксперты сомневаются, что власти пойдут навстречу трейдерам. Действительно, в ФАС не считают ситуацию критической, уверяя, что она находится под контролем.
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 Ещё 2 источника 
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