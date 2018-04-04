СМИ: трейдеры жалуются на резкий рост цен на топливо

Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались властям на резкий рост цен на топливо, ожидая банкротств в своих рядах, пишет «Коммерсантъ». Трейдеры предлагают правительству повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и «отпустить цены в рознице».

По данным издания, причинами скачка оптовых цен стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть, что привело к экспортному паритету более 51 тысячи рублей за тонну для НПЗ Центральной России и премии в 6 тысяч рублей к внутреннему рынку.