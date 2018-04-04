СМИ: Рост цен на топливо едет к потребителям‍

Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались в правительство РФ на резкий рост цен на топливо. Как пишет «Коммерсант», трейдеры ожидают появления банкротств в своих рядах по этой причине.

Представители отрасли предлагают кабмину повысить нормативы продаж бензина на бирже, при этом снизить акцизные сборы и «отпустить цены в рознице».

По мнению опрошенных изданием аналитиков, стоит ожидать роста цен на бензин на АЗС на 20–50 копеек за литр уже в ближайшее время. При этом эксперты сомневаются, что власть пойдет навстречу изрокам рынка топлива.