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СМИ: Рост цен на топливо едет к потребителям‍
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СМИ: Рост цен на топливо едет к потребителям‍ 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались в правительство РФ на резкий рост цен на топливо. Как пишет «Коммерсант», трейдеры ожидают появления банкротств в своих рядах по этой причине.
Представители отрасли предлагают кабмину повысить нормативы продаж бензина на бирже, при этом снизить акцизные сборы и «отпустить цены в рознице».
По мнению опрошенных изданием аналитиков, стоит ожидать роста цен на бензин на АЗС на 20–50 копеек за литр уже в ближайшее время. При этом эксперты сомневаются, что власть пойдет навстречу изрокам рынка топлива.
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