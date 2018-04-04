Японская SoftBank может купить не более 10% Swiss Re стоимостью $3,52 млрд

Японская телекоммуникационная компания Softbank Group может купить не более 10% акций одной из крупнейших мировых перестраховочных компаний, швейцарской Swiss Re AG, сообщается в пресс-релизе Swiss Re.

Исходя из цены акций Swiss Re по итогам торгов вторника, стоимость указанной доли может составить не более 3,52 миллиарда долларов.

"В феврале 2018 года Swiss Re объявила, что начала предварительные переговоры с SoftBank Group относительно потенциального партнерства и миноритарных инвестиций. Сегодня Swiss Re подтверждает, что переговоры по поводу миноритарных инвестиций SoftBank в Swiss Re продолжаются, и в настоящее время ожидается, что они не превысят 10% акционерного капитала Swiss Re. Параллельно обе стороны изучают области потенциального стратегического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Таким образом, Swiss Re с одной стороны подтвердила факт продолжения переговоров с Softbank, а с другой — опровергла сообщения СМИ, которые в конце марта писали, что японская компания собирается купить 25% акций Swiss Re за 9,6 миллиарда долларов.

Swiss Re подчеркивает, что переговоры находятся на ранней стадии, и пока нет уверенности, что инвестиции, стратегическое партнерство, их сроки или форма будут согласованы.

Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.