Новый закон разрешит регистрировать в России компании без офиса

Минэкономразвития работает над законопроектом, который позволит регистрировать компании без офиса. Новый порядок может вступить в силу уже с июля. Вместо адреса достаточно будет будет указать ближайшее почтовое отделение , пишет газета

Нововведение позволит снизить затраты на регистрацию, а компании смогут взаимодействовать с органами власти через отделения почты, пришли к выводу чиновники.

Министр экономического развития Максим Орешкин еще в январе предлагал регистрировать компании на базе почтового ящика в электронной форме без пошлин. В министерстве указывают на то, что из-за требования указывать адрес регистрации предприниматели несут издержки на аренду помещений. Особенно это касается бизнесменов в сфере информационных технологий, которым офисы просто не нужны.

В «Почте России» поддержали инициативу, заявив, что нагрузка на отделения не вырастет, а компании смогут пользоваться не только доставкой бумажных документов, но и электронных заказных писем.

В настояее время, прежде чем создать компанию, учредителю нужно заключить договор аренды, однако есть риск, что офис не понадобится, пояснил изданию гендиректор УК «Мунерман и партнеры» Илья Мунерман. По его словам, без договора аренды ФНС может предъявить претензии даже бизнес-центру, решив, что тот торгует адресом для создания фирм-однодневок.