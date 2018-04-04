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Новый закон разрешит регистрировать в России компании без офиса
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Новый закон разрешит регистрировать в России компании без офиса 

Newsru.com 55 минут назад
Фото: Newsru.com
Минэкономразвития работает над законопроектом, который позволит регистрировать компании без офиса. Новый порядок может вступить в силу уже с июля. Вместо адреса достаточно будет будет указать ближайшее почтовое отделение, пишет газета
"Ведомости"
Нововведение позволит снизить затраты на регистрацию, а компании смогут взаимодействовать с органами власти через отделения почты, пришли к выводу чиновники.
Министр экономического развития Максим Орешкин еще в январе предлагал регистрировать компании на базе почтового ящика в электронной форме без пошлин. В министерстве указывают на то, что из-за требования указывать адрес регистрации предприниматели несут издержки на аренду помещений. Особенно это касается бизнесменов в сфере информационных технологий, которым офисы просто не нужны.
В «Почте России» поддержали инициативу, заявив, что нагрузка на отделения не вырастет, а компании смогут пользоваться не только доставкой бумажных документов, но и электронных заказных писем.
В настояее время, прежде чем создать компанию, учредителю нужно заключить договор аренды, однако есть риск, что офис не понадобится, пояснил изданию гендиректор УК «Мунерман и партнеры» Илья Мунерман. По его словам, без договора аренды ФНС может предъявить претензии даже бизнес-центру, решив, что тот торгует адресом для создания фирм-однодневок.
При этом бизнесу и с адресом могут отказать в регистрации, добавляет директор департамента юридической фирмы «Клифф» Юлия Уколова. Например, в случаях, когда налоговики считают, что данные об адресе недостоверны. В России лишь часть компаний реально находятся по адресу, указанному в регистрации. В последние годы ФНС исключает такие компании из ЕГРЮЛ. В 2016 году из него было исключено 780 тысяч компаний, а в 2017 году — 520 тысяч.
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