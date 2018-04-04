Российская IT-компания IBS проведет IPO на Московской бирже

Российская IT-компания IBS объявила о намерении провести IPO на Московской бирже

«Публичное акционерное общество ''ИБС ИТ Услуги'' (далее «компания» и совместно с дочерними и зависимыми компаниями — ''группа'' или ''IBS'')…сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — ''предложение'’) обыкновенных акций компании (далее — ''акции''). Ожидается, что акции будут допущены к торгам на Московской бирже в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста», — говорится в сообщении IBS.

IBS отмечает, что в рамках предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции компании. Акции будут предложены компанией, а также ее текущим акционером, обществом с ограниченной ответственностью «ИБС Холдинг», которое принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому.

«Предполагается, что дополнительная эмиссия акций составит более 50% от Предложения. Предполагается, что по итогам Предложения, доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного акционерного капитал», — указывается в сообщении.

IBS сообщает, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных на увеличение стоимости компании.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступят Citigroup и Renaissance Capital . SOVA Capital выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.

Ранее о возможности размещения акций на Московской бирже [RNS] (https://rns.online/it-and-media/Rossiiskaya-IT-kompaniya-IBS-gotovit-IPO-na-Moskovskoi-birzhe-2017-06-02/) рассказывал президент IBS Анатолий Карачинский.