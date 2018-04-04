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Убытки Почтовой службы США составляют миллиарды долларов из-за Amazon
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Убытки Почтовой службы США составляют миллиарды долларов из-за Amazon 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Я прав насчет того, что Почтовая служба Соединенных Штатов расходует на Amazon огромные финансовые средства, работая мальчиком на побегушках», — написал президент.
Он подчеркнул, что компания «должна оплатить эти расходы [с лихвой]», и они «не должны лежать на американских налогоплательщиках». «Много миллиардов долларов. Руководство Почтовой службы не осознает это [или осознает?]!» — заключил глава государства.
В последние дни Трамп стал все чаще критиковать крупнейшую американскую компанию, продающую товары и услуги через интернет, что стало одним из факторов снижения ее котировок на фондовых биржах. Хозяин Белого дома ранее не раз обвинял Amazon в том, что она не в полной мере выплачивает налоги, а Почтовая служба США якобы несет из-за нее крупные убытки. В понедельник акции Amazon по итогам торгов подешевели на 5,21% до 1371,99 доллара.
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