КТК в 2018 г планирует принять в систему 13 млн тонн нефти с месторождения Кашаган

«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в 2018 г планирует принять в систему порядка 13 миллионов тонн нефти с месторождения Кашаган, сообщил в среду глава компании Николай Горбань "В 2018 году консорциум планирует прокачать по своей трубопроводной системе 67 миллионов тонн. Предполагается, что порядка 60 миллионов (тонн) будет добыто в Казахстане и порядка 7 миллионов (тонн) мы рассчитываем получить от российских производителей", — сказал Горбань журналистам на пресс-конференции в Астане По его словам, «планируется почти двукратное увеличение приема нефти с Кашагана до…13 миллионов (тонн). „В прошлом году мы приняли 7,4 миллиона (тонн)“, — отметил Горбань.