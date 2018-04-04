Ещё
КТК планирует в 2018 году транспортировать 13 млн тонн нефти с месторождения Кашаган
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

КТК планирует в 2018 году транспортировать 13 млн тонн нефти с месторождения Кашаган 

Rambler News Service 32 минуты назад
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует транспортировать в 2018 году 13 млн тонн нефти с казахстанского месторождения Кашаган, заявил глава компании Николай Горбань.
«Планы перекачки КТК базируются на заявках грузоотправителей. Принятая на 2018 год заявка составляет 13 млн тонн», — передает слова Горбаня пресс-служба компании.
Глава консорциума сообщил, что согласно заявкам грузоотправителей, прогноз перекачки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК на 2018 год составляет 60 млн тонн, нефти российских производителей — 7 млн тонн.
В 2017 году по системе КТК было транспортировано 49,635 тонн (нетто) нефти производителей Казахстана. Основные объемы были поставлены с месторождений: Тенгиз — 28,8 млн тонн. Карачаганак — 10,6 млн тонн и Кашаган — 7,4 млн тонн.
Ранее компания сообщала, что план по прокачке нефти с месторождения Кашаган на 2017 год составляет 8,1 млн тонн нефти.
При этом в начале сентября 2017 года Горбань заявлял, что консорциум планирует в 2017 году транспортировать порядка 50,2 млн тонн казахстанской нефти.
КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.
Акционерами КТК являются Российская Федерация — 31% (представлена «Транснефтью» — 24% и «КТК компани» — 7%), Казахстан — 20,75% (представлен «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B. V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N. A. N. V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.
Rambler News Service: последние новости
Миллер подтвердил намерения «Газпрома» частично сохранить транзит через Украину после 2019 года В России продана первая пачка сигарет с цифровой маркировкой S&P изменило прогноз по рейтингу АФК «Система» на «стабильный»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»206
Япония заявила протест России108
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин145
Шойгу предупредил о новой угрозе237
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение