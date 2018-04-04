КТК планирует в 2018 году транспортировать 13 млн тонн нефти с месторождения Кашаган 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует транспортировать в 2018 году 13 млн тонн нефти с казахстанского месторождения Кашаган, заявил глава компании Николай Горбань.
«Планы перекачки КТК базируются на заявках грузоотправителей. Принятая на 2018 год заявка составляет 13 млн тонн», — передает слова Горбаня пресс-служба компании.
Глава консорциума сообщил, что согласно заявкам грузоотправителей, прогноз перекачки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК на 2018 год составляет 60 млн тонн, нефти российских производителей — 7 млн тонн.
В 2017 году по системе КТК было транспортировано 49,635 тонн (нетто) нефти производителей Казахстана. Основные объемы были поставлены с месторождений: Тенгиз — 28,8 млн тонн. Карачаганак — 10,6 млн тонн и Кашаган — 7,4 млн тонн.
Ранее компания сообщала, что план по прокачке нефти с месторождения Кашаган на 2017 год составляет 8,1 млн тонн нефти.
При этом в начале сентября 2017 года Горбань заявлял, что консорциум планирует в 2017 году транспортировать порядка 50,2 млн тонн казахстанской нефти.
КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.
Акционерами КТК являются Российская Федерация — 31% (представлена «Транснефтью» — 24% и «КТК компани» — 7%), Казахстан — 20,75% (представлен «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B. V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N. A. N. V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.