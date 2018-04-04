КТК планирует в 2018 году транспортировать 13 млн тонн нефти с месторождения Кашаган

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует транспортировать в 2018 году 13 млн тонн нефти с казахстанского месторождения Кашаган, заявил глава компании Николай Горбань

«Планы перекачки КТК базируются на заявках грузоотправителей. Принятая на 2018 год заявка составляет 13 млн тонн», — передает слова Горбаня пресс-служба компании.

Глава консорциума сообщил, что согласно заявкам грузоотправителей, прогноз перекачки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК на 2018 год составляет 60 млн тонн, нефти российских производителей — 7 млн тонн.

В 2017 году по системе КТК было транспортировано 49,635 тонн (нетто) нефти производителей Казахстана . Основные объемы были поставлены с месторождений: Тенгиз — 28,8 млн тонн. Карачаганак — 10,6 млн тонн и Кашаган — 7,4 млн тонн.

Ранее компания сообщала, что план по прокачке нефти с месторождения Кашаган на 2017 год составляет 8,1 млн тонн нефти.

При этом в начале сентября 2017 года Горбань заявлял, что консорциум планирует в 2017 году транспортировать порядка 50,2 млн тонн казахстанской нефти.

КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска , в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.