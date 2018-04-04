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Экспорт нефти через терминал КТК в марте вырос на 11,7% — до 5,5 млн тонн
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Экспорт нефти через терминал КТК в марте вырос на 11,7% — до 5,5 млн тонн 

Rambler News Service 1 час назад
Объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в марте 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7% — до 5,506 млн тонн. Об этом сообщается в материалах КТК.
Годом ранее экспорт нефти через терминал КТК в марте составлял 4,93 млн тонн.
По итогам января-марта 2018 года экспорт нефти через КТК достиг 14,947 млн тонн, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,015 млн тонн).
Как отмечает КТК, в марте 2018 года был установлен новый рекорд месячной отгрузки: объемы перевалки нефти на 6% превысили предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года (5,196 млн тонн нефти).
С начала 2018 года по 2 апреля на терминале было обработано 140 танкеров (из них 50 судов пришлось на март).
«Внушительный рост показателей основной деятельности КТК стал возможен благодаря реализованному консорциумом проекту расширения мощностей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск», — поясняет компания.
КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.
Акционерами КТК являются Российская Федерация — владеет 31% (представлена «Транснефтью» — 24% и «КТК компани» — 7%), Казахстан — 20,75% (представлен «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B. V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N. A. N. V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.
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