Выработка электроэнергии в России в марте выросла на 5,8% — до 100,5 млрд кВт∙ч

Выработка электроэнергии в России составила в марте 2018 года 100,5 млрд кВт∙ч, что на 5,8% больше, чем в марте 2017 года, сообщает «Системный оператор». При этом генерация электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России увеличилась на 5,6% и составила 98,5 млрд кВт∙ч.

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2018 года составило 97,7 млрд кВт•ч, что на 5,8% больше объема потребления за март 2017 года. Потребление электроэнергии в марте 2018 года в целом по России составило 99,7 млрд кВт•ч, что на 5,9% больше уровня потребления в марте 2017 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60,1 млрд кВт•ч, что на 7,9% больше, чем в марте 2017 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2018 года составила 14,4 млрд кВт•ч (на 2,7% больше уровня 2017 года), выработка АЭС — 18,4 млрд кВт•ч (на 1,4% больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий — 5,5 млрд кВт•ч (на 4,1% больше уровня 2017 года).

Максимум потребления мощности в марте 2018 года составил 147,837 ГВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2017 года на 8,8%.

«Увеличение потребления электрической энергии и мощности в марте 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года связано с более низкой температурой наружного воздуха. Температура воздуха по ЕЭС России в марте текущего года составила -6,9°C что на 6,0°C ниже температуры марта 2017 года», — поясняет «Системный оператор».

С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 298,7 млрд кВт•ч, что на 2,1% больше объема выработки в январе — марте 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за три месяца 2018 года составила 292,7 млрд кВт•ч, что на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Потребление электроэнергии за три месяца 2018 года в целом по России составило 296,2 млрд кВт•ч, что на 2,4% больше, чем за тот же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 290,3 млрд кВт•ч, что так же на 2,4% больше чем в январе — марте 2017 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 184,4 млрд кВт•ч, что на 4,2% больше, чем в январе — марте 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 40,2 млрд кВт•ч (на 2,9% больше, чем за три месяца 2017 года), выработка АЭС — 51,6 млрд кВт•ч (на 6,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий — 16,3 млрд кВт•ч (на 2,4% больше показателя января — марта 2017 года).