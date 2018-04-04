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Максимально устойчив. Ямал стал лидером рейтинга «Петербургской политики»
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Максимально устойчив. Ямал стал лидером рейтинга «Петербургской политики» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 8,5 балла стал лидером среди регионов с максимальной устойчивостью. Мартовский рейтинг опубликовал фонд «Петербургская политика».
Эксперты позитивно оценили подписание губернатором Дмитрием Кобылкиным и главой компании «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном дополнительного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год, подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве между правительством округа и ЛУКОЙЛом и подписание концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Уренгойаэроинвест», входящим в холдинг «Аэропорты Регионов», о модернизации аэропорта в Новом Уренгое на сумму свыше 7,2 млрд рублей.
Одобрение получило и открытие в Муравленко Ледового дворца — филиала хоккейной академии «Авангард». Также позитивно отмечено пятое место в рейтинге регионов по доле просроченных населением кредитов РИА Рейтинг (наименьшая доля).
Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.
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