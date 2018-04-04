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Чистая прибыль «Уралкалия» упала на полмиллиарда долларов
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Чистая прибыль «Уралкалия» упала на полмиллиарда долларов 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чистая выручка калийного гиганта составила 2 млрд 183 млн долларов по сравнению с 1 млрд 851 млн долл. в 2016 году.
Чистая прибыль, однако, снизилась чуть ли не в два раза. Если в 2016 году она составляла 1 млрд 427 млн долл., то в 2017 показатель составил всего 875 млн долл.
Напомним, как писал ранее «ФедералПресс», на мировом рынке калийных удобрений прогнозируется рост конкуренции. В отрасли реализуются новые проекты. С выбросом на рынок дополнительных объемов продукции борьба между основными игроками обострится, что приведет к снижению цен.
«В марте 2017 года в Туркменистане введен в строй построенный белорусскими специалистами Гарлыкский ГОК, его мощность составляет 1,4 млн тонн хлоркалия в год. В мае 2017 года введен новый рудник в Канаде, который построен компанией K+S AG. Кроме того, компания «Еврохим», помимо пермского проекта, реализует новый проект на Гремячинском месторождении хлоркалия в Волгоградской области, его мощность составит 2,3 миллиона тонн продукции в год», — рассказала председатель комитета по промышленности заксобрания Пермского края Татьяна Миролюбова.
Фото: www.uralkali.com
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