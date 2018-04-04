Чистая прибыль «Уралкалия» упала на полмиллиарда долларов

Чистая выручка калийного гиганта составила 2 млрд 183 млн долларов по сравнению с 1 млрд 851 млн долл. в 2016 году.

Чистая прибыль, однако, снизилась чуть ли не в два раза. Если в 2016 году она составляла 1 млрд 427 млн долл., то в 2017 показатель составил всего 875 млн долл.

Напомним, как писал ранее «ФедералПресс» , на мировом рынке калийных удобрений прогнозируется рост конкуренции. В отрасли реализуются новые проекты. С выбросом на рынок дополнительных объемов продукции борьба между основными игроками обострится, что приведет к снижению цен.

Фото: www.uralkali.com