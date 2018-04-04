«Ъ»: правительству пожаловались на резкий рост цен на топливо

Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались властям на резкий рост цен на топливо. Об этом пишет "Коммерсантъ"

"Независимые трейдеры нефтепродуктов жалуются на резкий рост цен на топливо, ожидая банкротств в своих рядах. Они предлагают правительству повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и «отпустить цены в рознице», — сообщает издание.

Уточняется, что причинами скачка оптовых цен стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть, что привело к экспортному паритету более 51 тыс. руб. за тонну для НПЗ Центральной России и премии в 6 тыс. руб. к внутреннему рынку.

По мнению некоторых аналитиков, рост цен на бензин составит 20–50 коп. за литр уже в ближайшее время.