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«Ъ»: правительству пожаловались на резкий рост цен на топливо
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«Ъ»: правительству пожаловались на резкий рост цен на топливо 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались властям на резкий рост цен на топливо. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Независимые трейдеры нефтепродуктов жалуются на резкий рост цен на топливо, ожидая банкротств в своих рядах. Они предлагают правительству повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и «отпустить цены в рознице», — сообщает издание.
Уточняется, что причинами скачка оптовых цен стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть, что привело к экспортному паритету более 51 тыс. руб. за тонну для НПЗ Центральной России и премии в 6 тыс. руб. к внутреннему рынку.
По мнению некоторых аналитиков, рост цен на бензин составит 20–50 коп. за литр уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что ФАС не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо.
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