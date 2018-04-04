Правительство Медведева весь свой резерв спустило на выборы

Правительство Российской Федерации уже потратило три четверти своего резервного фонда, выделенного на 2018 год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на справку Министерства финансов, подготовленной к совещанию правительства в конце марта.

К счастью, речь идет не о Резервном фонде, который, напомним, с этого года перестал существовать, слившись с Фондом национального благосостояния, а именно о средствах, которыми распоряжается правительство. По закону о бюджете в этом году на расходы Кабмина выделили 52,6 млрд рублей. Но помимо этого, в него перечислили 150,9 млрд рублей «переходящих остатков», в том числе невостребованных целевых трансфертов регионам.

По данным издания, на 28 февраля были приняты решения о расходовании 157,3 млрд рублей из 210,7 млрд рублей или 74,7% всей суммы. Некоторые эксперты связывают такие значительные траты, которые опережают обычные темпы расходования резервов, с выборами, хотя непосредственна «предвыборные» статьи расходов невелики.

Самая значительная часть правительственных «резервных» трат в 2018 была направлена регионам. 36,7 млрд руб. ушло на их дотации с целью стимулирования роста налогового потенциала (то есть на региональные госинвестиции), 20 млрд руб. — на поддержку сбалансированности бюджетов. Как говорят экономисты, обычно это связано с недостатком денег на выполнение майских указов. Еще 10 млрд рублей было выделено на ремонт детских поликлиник.

Из заявок регионов на финансовую помощь были удовлетворены только 3 миллиарда из 18,5 миллиардов. Среди причин, по которым регионы просили помощи у центра — «обстоятельства непреодолимой силы» и прекращение полномочий высшего должностного лица, проще говоря, отставка губернатора.

Среди остальных расходов — 12,2 млрд руб. на поддержку автопрома 10 млрд руб. на направление «Кооперация и экспорт», 6 млрд руб. — на поддержку проекта «Сухой Суперджет-100», 7 млрд руб. на субсидии в сельскохозяйственной отрасли, еще 5 млрд руб. — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства. 3,3 млрд руб. в конце прошлого месяца выделили на развитие так называемой цифровой экономики. В сфере медицины 4,4 млрд руб. были выделены на развитие паллиативной помощи, то есть хосписов, 3,5 млрд руб. — на подключение медучреждений к интернету, 2,5 млрд руб. — на повышение квалификации врачей.

«Коммерсант» отмечает, что оставшиеся резервы правительства очень невелики и в случае крупных непредвиденных расходов потребуется пересмотр бюджета для их увеличения. Впрочем, бюджет, скорее всего, и так будет пересмотрен весной-летом, и в него могут быть заложены все дополнительные траты.

Профессор кафедры финансового права Российского государственного университет правосудия Анатолий Селюков считает, что в трате правительственных резервов нет ничего особо критичного. Более того, эффективней было бы эти средства сразу вкладывать в развитие экономики, а не переводить их в резервы и затем точечно выделять на те или иные цели.

— Конечно, такие опережающие темпы траты правительства связаны с выборами. Потребовались дополнительные расходы, тем более что президент дал немало обещаний, и их надо было выполнять сразу.

Но по большому счету, я сомневаюсь в том, что эти фонды, создаваемые правительством, вообще необходимы. Если бы деньги сразу направлялись в экономику, нам удалось бы избежать многих кризисных явлений, которые в итоге возникли.

Думаю, обновление правительства обязательно произойдет, и новый Кабинет министров по-другому поведет экономический курс страны в сторону большего обеспечения национальных интересов. В этом случае у нас появятся дополнительные доходы, и тогда не потребуется пересматривать бюджет, а если и потребуется, то в сторону того, как расходовать эти дополнительные средства.

«СП»: — Не слишком ли это оптимистичный сценарий?

— Я питаю большие надежды в связи с тем, что победа Владимира Путина именно в этот раз потребует нового подхода к развитию экономики и разворота в сторону национальных интересов.

В целом вся идеологическая обстановка в стране пропитана ожиданием того, когда все это начнется. Реакция властей на события в Кемерово , в Дагестане говорит о том, что начало уже положено. От действующего правительства я бы не ждал ничего хорошего.

«СП»: — Возвращаясь к вопросу правительственного фонда, вы считаете, что в его увеличении нет необходимости?

— Я придерживаюсь позиции академика Глазьева о том, что создание фондов имеет смысл только в определенных условиях. Например, в Норвегии , где все благополучно, и они в разумных пределах формируют такие фонды на всякий случай. В нашей стране, как правило, резервные фонды создавались в ущерб развитию экономики, инвестициям, и вместо того, чтобы ускорять развитие и не допускать кризисы, они только усиливали кризисные явления.

Конечно же, существующие резервы нужно было тратить на те цели, на которые они в итоге были потрачены. Но можно ведь было и не допускать кризисных явлений за счет разумного ведения экономического хозяйства.

Поэтому лучше сразу направлять больше средств на развитие экономики и предотвращать проблемы, чем накапливать их в разного рода резервах, а потом выделять по мере возникновения этих проблем.

— Формально ситуация с тратой правительственных резервов соответствует действительности, но поводом для существенного беспокойства не является. Дело в том, что у нас есть несколько категорий резервов. Существует Фонд национального благосостояния, к которому присоединили остатки Резервного фонда, имеются резервы Национального банка. Есть также резервы, которыми располагает правительство. Но фактически они сформированы за счет того, что в бюджете предусмотрены некоторые средства, которые правительство может расходовать произвольно, по своему усмотрению.

С точки зрения экономики имеет смысл рассматривать все резервы вместе взятые, поскольку понятно, что если вдруг возникнет такая потребность, правительство относительно легко может получить доступ почти ко всем видам резервов. То, что подходит к концу один из их видов, никак не затрагивает общий объем резервов, который пока остается значительным.

Большее значение имеют не столько рублевые, сколько валютные резервы. Ведь в случае необходимости Центральный банк может прибегнуть к эмиссионному финансированию. Валюту же просто напечатать нельзя. Так вот международные резервы Центрального банка не уменьшаются, а устойчиво растут. Это дает возможность предположить, что в формальном сокращении одного из резервов ничего страшного нет.

«СП»: — Чем объясняется то, что половина этих резервов была направлена в регионы?

— Это в значительной мере административный вопрос. У нас большая часть налогов поступает в центр, а оттуда в виде трансфертов на самых разнообразных условиях выдается регионам. Удивляться этому не стоит, как и анализировать с экономической точки зрения, поскольку такие решения принимаются сугубо административно.

«СП»: — Не проще ли было оставлять эти деньги в региональных бюджетах, чем потом выделять их из правительственных резервов?

— Именно централизация сбора налогов, а потом аккуратная выдача трансфертов регионам и обеспечивает большое влияние федерального центра. Это уже вопрос к политологам, а не к экономистам.