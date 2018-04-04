ЦБ потребует от страховщиков предупреждать о рисках инвестиционного страхования жизни при получении кредита в банке

Клиенты банков и страховщиков должны знать о том, чем рискуют при заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), решили в ЦБ . Там предлагают обязать кредитные и страховые компании информировать клиентов о размере выкупной суммы, которую страховщик будет готов заплатить, если клиент досрочно расторгнет договор ИСЖ, пишет газета

Необходимые поправки в законодательство уже подготовлены, сообщил изданию представитель ЦБ. Когда документ может быть внесен в Госдуму , пока неизвестно.

Сейчас страховщики при досрочном расторжении договора ИСЖ возвращают примерно 30% вложений клиента. Некоторые даже информируют об этом клиентов заранее, но законодательно такая обязанность не определена. ЦБ предлагает сделать обязательным уведомление в бумажном виде и публикацию расчета выкупной суммы на сайте компании.

Регулятор также рекомендует законодательно закрепить обязанность страховщика возвращать средства, вложенные клиентом, в полном размере.

Страховщики жизни и сейчас гарантируют клиентам возврат вложений, однако на законодательном уровне это никак не прописано, рассказал газете гендиректор «Росгосстрах жизни» Евгений Гуревич

Есть и страховщики, которые гарантируют возврат только 80% вложенных средств, например, «Альфастрахование-жизнь». Однако при этом увеличиваются вложения в рисковый фонд, что может обеспечить более высокую доходность полиса.