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ЦБ потребует от страховщиков предупреждать о рисках инвестиционного страхования жизни при получении кредита в банке
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ЦБ потребует от страховщиков предупреждать о рисках инвестиционного страхования жизни при получении кредита в банке 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Клиенты банков и страховщиков должны знать о том, чем рискуют при заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), решили в ЦБ. Там предлагают обязать кредитные и страховые компании информировать клиентов о размере выкупной суммы, которую страховщик будет готов заплатить, если клиент досрочно расторгнет договор ИСЖ, пишет газета
"Ведомости"
Необходимые поправки в законодательство уже подготовлены, сообщил изданию представитель ЦБ. Когда документ может быть внесен в Госдуму, пока неизвестно.
Сейчас страховщики при досрочном расторжении договора ИСЖ возвращают примерно 30% вложений клиента. Некоторые даже информируют об этом клиентов заранее, но законодательно такая обязанность не определена. ЦБ предлагает сделать обязательным уведомление в бумажном виде и публикацию расчета выкупной суммы на сайте компании.
Регулятор также рекомендует законодательно закрепить обязанность страховщика возвращать средства, вложенные клиентом, в полном размере.
Страховщики жизни и сейчас гарантируют клиентам возврат вложений, однако на законодательном уровне это никак не прописано, рассказал газете гендиректор «Росгосстрах жизни» Евгений Гуревич.
Есть и страховщики, которые гарантируют возврат только 80% вложенных средств, например, «Альфастрахование-жизнь». Однако при этом увеличиваются вложения в рисковый фонд, что может обеспечить более высокую доходность полиса.
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