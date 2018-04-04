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«Руформ Диджитал» инвестирует 63 млн рублей в создание видеоплатформы
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«Руформ Диджитал» инвестирует 63 млн рублей в создание видеоплатформы 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Компания «Руформ Диджитал» инвестирует более 63 млн рублей в новую видеоплатформу. Проект предполагает объединение видеохостинга Rutube и сети дистрибуции легального контента в рунете Pladform с целью расширения функционала системы, повышения ее эффективности и производительности", сообщает «Коммерсант».
В конце декабря «Руформ Диджитал» получила статус резидента особой экономической зоны «Иннополис». «Руформ» была создана после покупки «Газпром-медиа» 33,3% долей Pladform. В рамках новой компании холдинг решил объединить актив с собственным сервисом Rutube. Планируется, что «Руформ» будет работать на массовом рынке видео под брендом Rutube, а сервисы для правообладателей и онлайн-площадок предоставлять под брендом Pladform.
Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что с момента объединения Pladform и Rutube прошло уже два года, технически сервисы сильно разобщены. Реализовать сближение — сложная задача, однако ее неизбежно нужно выполнить, поскольку в этом и был смысл создания единой компании «Руформ».
Отметим, что «Газпром-медиа» сейчас работает еще над одним сервисом в сегменте онлайн-видео. Прошлым летом холдинг вышел из проекта по созданию онлайн-платформы «Витрина ТВ», общего с «Национальной медиа группой», ВГТРК, «СТС Медиа» и «Первым каналом», поскольку решил развивать интернет-дистрибуцию отдельно. Сейчас холдинг готовится запустить собственный онлайн-кинотеатр с контентом своих телеканалов.
Российский рекламный рынок в 2017 году увеличился на 14% до 417 млрд рублей, следует из оценки Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Эти данные говорят о хорошем «самочувствии» рынка, так как по сравнению с 2016 годом его динамика ускорилась с +11%. Объем российского рынка видеорекламы увеличился на 26%, до 8,3 млрд руб. В следующем году он может вырасти еще на 20% и приблизиться к 10 млрд руб., подсчитывали в марте в селлерах GPMD и IMHO.
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