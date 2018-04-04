Предпринимателям с июля разрешат регистрировать компании без офиса. Нагрузка на бизнес может вырасти

В январе Минэкономразвития предложило разрешить юридическим лицам регистрировать компанию без офиса. Если поправки примут, с июля документы можно будет оформить на почтовый ящик или электронный почтовый сервис. Однако существует риск того, что создать фирму-однодневку станет проще, чем компанию, соблюдающую все законы, пишут «Ведомости»

Сейчас из-за требований указывать юридический адрес при регистрации компании несут дополнительные издержки. В их числе — аренда офиса, который может не пригодится будущей компании, рассказал изданию гендиректор компании «Мунерман и партнеры» Илья Мунерман.

Кроме того, такие сделки обязательно должны быть оформлены по договору, даже если речь идет о помещении в бизнес-центре. В противном случает Федеральная антимонопольная служба может обратиться к арендодателю с претензией о продаже адресов для фирм-однодневок. А предпринимателю откажут в регистрации.

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Сейчас большинство компаний в России не находятся по адресу регистрации, рассказала директор департамента юридической фирмы «Клифф» Юлия Уколова. В случае принятия поправки упростят регистрацию фирм-однодневок, дав им большую свободу, и усложнят процесс для законопослушных компаний, добавляет Уколова.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин посетовал на то, что предприниматели в России часто становятся фигурантами уголовных дел. Тогда министр заявил, что надзорные органы хотят наказывать бизнес, потому что это помогает им достигать KPI.

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