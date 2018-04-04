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Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса‍
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Путин заявил о полном разгроме ИГ

Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса‍ 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство экономического развития разрабатывает проект закона, согласно которому бизнес получит возможность регистрироваться без офиса, пишет газета "Ведомости".
Отмечается, что в качестве адреса будет достаточно ближайшего почтового отделения.
В случае, если новые предложения Минэкономразвития будут одобрены, то они вступят в силу уже в июле текущего года.
"Идею разрешить компаниям регистрироваться без офиса министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в январе. Он предлагал регистрировать компании на базе почтового ящика в электронной форме без пошлин", — пишет издание.
По мнению МЭР, требование к бизнесу указывать адрес приводит к крупным издержкам на аренду офисов. Особенно когда это относится к предпринимательству в сфере информационных технологий.
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 Ещё 2 источника 
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