ЕК не комментирует возможное решение по антимонопольному делу «Газпрома» в апреле

БРЮССЕЛЬ , 4 апреля. / ТАСС /. Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что она может принять решение по предложениям "Газпрома" об урегулировании антимонопольного расследования в апреле.

"Мы не комментируем эти сообщения", — сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия готова принять предложения «Газпрома» в области конкурентного ценообразования в Восточной и Центральной Европе. При этом «Газпром» изменил свое первоначальное предложение после отрицательного отзыва стран Евросоюза и клиентов, однако основные элементы предложения сохранились.

В частности, «Газпром» предлагает привязать цены на газ к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы во Франции, Германии и Италии и при этом пересматривать их каждые два года. Также холдинг готов отменить территориальные ограничения на перепродажу и реэкспорт его газа.

В феврале Еврокомиссия возобновила переговоры с «Газпромом» по антимонопольному расследованию после завершения рыночных тестов своих предложений по урегулированию дела. Как сообщала Вестагер, Еврокомиссия провела рыночные тесты предложений по урегулированию дела, но сроков завершения расследования не уточнила.

Антимонопольное расследование в ЕС Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» Еврокомиссия начала еще в 2012 году после обвинения российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. В 2015 году газовому холдингу было выдвинуто официальное уведомление о претензиях (statement of objections). Осенью того же года ЕК и «Газпром» начали технические консультации по делу.

Болгарии, Эстонии, Латвии и В марте 2017 года «Газпром» направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства. Компания согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши Литвы к западноевропейским бенчмаркам. «Газпром» также готов перенести пункты сдачи газа, чтобы Венгрия , Польша и Словакия смогли получать газ на границах Литвы и Болгарии. Кроме того, российский газовый холдинг пообещал не требовать от Болгарии возмещения ущерба из-за отказа от проекта «Южный поток».

"Газпром" возьмет на себя эти обязательства на 8 лет. Если компания их нарушит, то ЕК сможет наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Сначала свое отношение к предложениям «Газпрома» должны были высказать все страны, которые направляли жалобы на действия компании на газовом рынке ЕС — Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия , Словакия, Венгрия и Болгария. Так, Болгария с некоторыми замечаниями одобрила предложенный «Газпромом» вариант урегулирования антимонопольного разбирательства. А Польша, Литва и Эстония выступили против мирового соглашения.

В мае 2017 года Еврокомиссия завершила изучение реакции рынка (так называемый рыночный тест) на свои предложения по урегулированию спора с «Газпромом» и сбор комментариев от заинтересованных участников европейского рынка по предложениям компании.