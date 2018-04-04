Ещё
Украина и Россия нарастили объем внешне-экономической деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина и Россия нарастили объем внешне-экономической деятельности 

BFM.RU 55 минут назад
Показатели внешнеэкономической деятельности Украины и РФ в 2017 году выросли впервые с 2013 года, свидетельствуют подсчеты компании YouControl, основанные на данных Госстата, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на «Экономическую правду».
По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза, однако в 2017 году наблюдалось оживление торговых отношений. Так, в прошлом году импорт российских товаров вырос на 40% (с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов). Наибольшую долю в нем занимают нефть, удобрения и черные металлы. Кроме того, на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% — свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.
Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с 3,5 млрд долларов до 3,9 млрд долларов), отмечают аналитики. В прошлом году Украина больше продавала минеральной и химической продукции, машин и оборудования, а также отправила на 163% больше жиров растительного и животного происхождения. Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году.
BFM.RU: последние новости
Поставили на паузу: «Транснефть» приостановила переговоры о покупке доли в НМТП Все пассажиры «Аэрофлота» получат доступ в интернет Сбербанк — лидер по капитализации и популярности в СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений371
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»161
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото107
РФ многократно снизит транзит газа через Украину11
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube12
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение