Украина и Россия нарастили объем внешне-экономической деятельности

Показатели внешнеэкономической деятельности Украины РФ в 2017 году выросли впервые с 2013 года, свидетельствуют подсчеты компании YouControl, основанные на данных Госстата, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на «Экономическую правду».

По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза, однако в 2017 году наблюдалось оживление торговых отношений. Так, в прошлом году импорт российских товаров вырос на 40% (с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов). Наибольшую долю в нем занимают нефть, удобрения и черные металлы. Кроме того, на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% — свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с 3,5 млрд долларов до 3,9 млрд долларов), отмечают аналитики. В прошлом году Украина больше продавала минеральной и химической продукции, машин и оборудования, а также отправила на 163% больше жиров растительного и животного происхождения. Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году.