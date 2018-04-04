Ещё
Камчатские энергетики потратят на подготовку к зиме более миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Камчатские энергетики потратят на подготовку к зиме более миллиарда рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей потратят камчатские энергетики на подготовку объектов к следующему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба компании «Камчатскэнерго».
"Компания планирует направить на ремонтные работы в 2018 году 1,172 миллиарда рублей, что почти на 150 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Специалисты компании уже ведут ремонт теплового оборудования и сетей в соответствии с ранее утвержденным графиком. По состоянию на начало апреля завершен ремонт двух турбин, двух турбогенераторов и одного котла на станции ТЭЦ-1", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в рамках подготовки энергокомплекса Камчатки к будущей зиме запланирован ремонт 6 турбин, 8 котлов и 6 турбогенераторов на Камчатских ТЭЦ. Также предусмотрены ремонты тепловых сетей, воздушных и кабельных линий электропередачи и другие работы.
Компания планирует завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов к 10 октября. Готовность «Камчатскэнерго» оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергокомпании паспорт готовности к работе в зимних условиях.
РИА Новости: последние новости
Миллер рассказал, во сколько раз сократится транзит газа через Украину Владивостокский "Роял бургер" проиграл суд "Ревизорро" "Аэрофлот" вошел в десятку авиакомпаний мира по версии eDreams
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений371
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»162
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото107
РФ многократно снизит транзит газа через Украину13
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube12
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение