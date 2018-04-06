Специальные кредитные предложения на автомобили SKODA в Юг-Авто Центр

В Юг-Авто Центр при заключении кредитного договора на покупку автомобилей ŠKODA первоначальный взнос может быть уменьшен на 10% от стоимости покупки по программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ставка на потребительский кредит, предоставляемый ООО «Фольксваген Банк РУС» на срок от 12 до 60 месяцев, составит от 8,9%. В акции участвуют автомобили стоимостью до 1 450 000 рублей и произведенные на территории России в 2017/2018 году. В линейке ŠKODA это модели OCTAVIA, YETI и RAPID.

Напомним, новые программы поддержки начали работать в России летом 2017 года. Участвовать в программе «Первый автомобиль» и получить специальные условия смогут покупатели, у которых не было и нет в собственности транспортных средств, и они в 2017 и 2018 году не заключали и обязуются не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля — это подтверждается письменными заявлениями.

Программа «Семейный автомобиль» предназначена для покупателей с детьми, которые также не заключали в 2017 и 2018 году кредитных договоров на приобретение автомобиля и не планируют их заключать, что также подтверждается письменным заявлением. Главное — специальные условия смогут получить клиенты, в семье которых есть как минимум два несовершеннолетних ребенка, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении. Отметим, что обязательным требованием для участия в обеих программах станет наличие водительского удостоверения.

* Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по специально акции по программе «Семейный автомобиль» (далее «программа») для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн руб. при упрощенном пакете документов. Процентная ставка полный пакет: на срок от 12 до 36 месяцев — 8,9% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). Процентная ставка при упрощенном пакете документов: на срок от 12 до 36 месяцев — 11,9% годовых при ПВ от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей; не заключал в 2017/2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Срок действия акции с 01.03.2018 по 31.03.2018.