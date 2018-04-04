На рынок — с протянутой рукой

Компании все чаще предпочитают облигации кредитам. Об этом свидетельствуют цифры, приведенные агентством Cbonds . Доля заимствований «корпоратов» выросла с 2014 года почти на 10 процентных пунктов — с 18,3% до 27,5%. Будут ли и дальше облигации все более явно заменять традиционные корпоративные кредиты?

Облигационный бум Рынок корпоративных облигаций с каждым годом набирает обороты. Заемщики предпочитают облигации банковским кредитам. Агентство Cbonds приводит показательные цифры, которые ярко иллюстрируют эту тенденцию. Так, в 2014 году объем рынка корпоративных облигаций составлял 6,6 трлн рублей, а объем корпоративных кредитов, по данным Банка России, — 29,5 трлн рублей. В декабре 2016 года объем корпоративных кредитов составил 30,1 трлн рублей, облигаций — 9,4 трлн рублей. В конце 2017 года объем кредитов составил около 30,2 трлн рублей, облигаций — 11,5 трлн рублей.

Опрошенные Банки.ру эксперты подтверждают растущий интерес «корпоратов» к долговому рынку. «Тенденция к тому, что корпоративные заемщики все чаще предпочитают заимствования на облигационном рынке банковскому кредитованию, несомненно, существует и в последние годы даже усиливается», — говорит главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак . «Основным источником заемного финансирования для корпоративных заемщиков остаются банковские кредиты, но объем привлечения средств через облигации на фоне снижения процентных ставок растет», — отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев

Год, месяц

Объем долговых заимствований «корпоратов», трлн руб.

Объем кредитов «корпоратов», трлн руб.

Доля облигаций в общем объеме заимствований «корпоратов», %

Декабрь-2014

Декабрь-2015

Декабрь-2016

Декабрь-2017

Январь-2018

Чем облигации лучше кредитов

У рынка облигаций есть ряд преимуществ перед рынком кредитования. Во-первых, заемщики могут занять средства на рынке на более долгий срок, чем у банка. «При выпуске облигаций можно занять на срок до 5—7 лет под рекордно низкие ставки 6,75—7,5%, причем эмитентам практически не нужно платить премию за удлинение срока», — отмечает генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков . Еще одно важное преимущество облигаций перед кредитами — отсутствие необходимости предоставлять обеспечение.

Кроме того, рынок облигаций дает доступ к более широкому кругу инвесторов. В частности, эксперты отмечают рост интереса со стороны физлиц. Способствовала этому процессу отмена НДФЛ для купонных выплат по новым облигационным выпускам. «Если раньше их доля в общем объеме размещений была пренебрежимо мала, то сейчас физические лица активно перетекают из депозитов на облигационный рынок», — поясняет Третьяков.

Облигация как инструмент стала более гибкой, а сам процесс регистрации выпуска предельно упростился. «Появилась возможность структурировать облигационный заем с учетом разнообразных требований каждого эмитента, встраивая в его структуру частичную амортизацию, call-опционы, плавающую ставку купонов, привязанную к другим активам, ставкам Банка России и так далее», — рассказывает Александр Ермак.

Облигации — удел гигантов

Несмотря на рост популярности инструментов публичного долгового рынка, у него есть перспективы для дальнейшего роста. «Несмотря на достаточно активный рост рынка корпоративных облигаций, их соотношение с объемом выданных кредитов остается на достаточно скромном уровне, который, правда, за последние десять лет вырос до 20% с 8—12% еще четыре — десять лет назад», — говорит Ермак.

Apple, Microsoft, Вероятно, облигации продолжат вытеснять кредиты в портфелях «корпоратов». Тем более что во всем мире доля облигаций в портфелях компаний, как правило, больше. «На примере крупнейших американских корпораций (GE, AT&T Amazon ) видно, что практически 100% долга составляют облигации», — указывает Алексей Третьяков. Он подчеркивает, что международные гиганты привлекают кредиты лишь в крайнем случае: «Они привлекают кредиты либо в виде проектного финансирования, которое остается за балансом, либо в качестве бридж-финансирования для крупных единовременных выплат, например в случае M&A-активности».

Не исключено, что ведущие российские игроки продолжат следовать примеру западных коллег, а значит, будут наращивать долю долга в облигациях. Однако важно подчеркнуть, что речь идет именно о крупных компаниях. «В 2017 году 35% заимствований крупного корпоративного российского бизнеса сформировано облигациями. Это на 5% выше, чем в 2015—2016 годах», — отметили в одном из своих обзоров аналитики рейтингового агентства «АКРА». Александр Ермак считает, что в ближайшие два года доля объема рынка облигаций может вырасти еще на 23—28%.

Цитата

Кредиты — удел малого бизнеса

Впрочем, для компаний второго-третьего эшелона банковские кредиты в обозримом будущем останутся основным инструментом привлечения финансирования. «Конечно, по мере снижения ставок для компаний второго-третьего эшелона улучшаются условия выхода на рынок облигаций, но я бы не стал рисовать слишком радужную перспективу», — говорит Алексей Третьяков. По его словам, большая часть дефолтов в третьем эшелоне заканчиваются полной потерей средств для инвесторов, в то время как на Западе обычно можно выручить 20—30% от номинальной стоимости долга. По этой причине второму-третьему эшелону пока трудно провести рыночные размещения. «Исключение составляет, пожалуй, лишь сектор девелоперов/строителей, из которого такие компании, как ПИК, ЛСР, »Эталон ЛенСпецСМУ» , регулярно выходят на рынок. На даже эти компании при наличии и рейтингов, и отчетности вынуждены платить премию 2—3% по сравнению с первым эшелоном. Что касается компаний меньшего размера, то им, пожалуй, проще обратиться к банкам», — считает Третьяков.

Ведущие банки отмечают, что не чувствуют конкуренции с рынком облигаций. При этом они рапортуют прежде всего о росте кредитов компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ). Об опережающем росте в сегменте кредитования МСБ недавно отчитался Сбербанк . Аналогичная ситуация в ВТБ . «Устойчивая положительная динамика портфеля привлеченных средств в нашем банке подтверждает отсутствие значимой конкуренции в сегменте малого и среднего бизнеса со стороны рынка долговых ценных бумаг», — говорит руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

По его словам, необходимо разделять тех корпоративных заемщиков, которые привлекают финансирование на рынке долговых ценных бумах, и тех, кто использует для финансирования своей деятельности банковское кредитование, как различные целевые группы. «Представители малого и среднего бизнеса чаще используют инструменты банковского кредитования, и в данном сегменте перераспределения клиентского спроса в сторону облигационных займов мы не отмечаем», — подчеркнул Еременко.

При этом участники рынка не исключают, что рост популярности облигаций приведет к изменениям в том числе и в сегменте корпоративного кредитования. «С учетом доступности на рынке облигаций долгосрочного финансирования, думаю, российские компании также будут требовать от банков удлинения сроков по кредитам. Это будет стимулировать развитие кредитования по плавающей процентной ставке», — подытожил Алексей Третьяков.

Любовь ЦАРЕВА, Banki.ru