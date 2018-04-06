Почта Банк снизил ставку по кредитам на любые цели

Почта Банк снизил базовую ставку по нецелевым кредитам. Теперь при выдаче займа по программе «Первый почтовый» ставка устанавливается на уровне 14,9—23,9% годовых (ранее — 16,9— 24,9%) в зависимости от суммы кредита, категории клиента и его платежеспособности.

При подключении опции «Гарантированная ставка» после полного погашения кредита ставка снижается до 12,9% годовых, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по «гарантированной ставке», возвращается клиенту. При этом необходимо соблюдение условий: заемщик пользуется кредитом не менее 12 месяцев и не допускает просрочек. В случае пропуска платежа уменьшенная процентная ставка не применяется.

Если сумма кредита превышает 300 тыс. рублей банк по своему усмотрению может предложить ставку 12,9% годовых, которая будет действовать в течение всего срока кредитования без уплаты комиссии. Максимальный размер заимствования может достигать 1 млн рублей.

Если банк отказал заемщику в предоставлении кредита по программе «Первый почтовый», клиент может подать заявку на получение «Почтового» кредита под 23,9% годовых (вместо 24,9% годовых). Размер финансирования ограничен 500 тыс. рублей, а срок может достигать пяти лет.

Пенсионерам банк готов предоставить «Льготный» кредит по ставке 19,9—23,9% годовых (прежде — 19,9—24,9%) на срок до трех лет и сумму 200 тыс. рублей.

По указанным программам, также возможно подключение опции «Гарантированная ставка» на аналогичных условиях. Комиссия за подключение услуги составляет 1% от суммы кредита для льготных категорий клиентов (получающих зарплату и/или пенсию на счет в банке) и 1,9—6,9% от суммы займа для прочих клиентов.

«Преимуществами программ являются крупная сумма кредита, отсутствие необходимости подтверждения дохода и лояльные требования к заемщикам. Недостатком — непрозрачные тарифы и крупные комиссии за сопутствующие услуги, такие как «Гарантированная ставка» и «Кредитное информирование», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Кредиты выдаются без залога и поручительства. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).

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