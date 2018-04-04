ЦБ проверяет принадлежавший братьям Ананьевым банк «Возрождение»

Регулятор начал проверку «Возрождения» в декабре 2017 г. Он интересуется кассовыми операциями банка, операциями по снятию наличных клиентами, с ценными бумагами, а также с Промсвязьбанком . «Руководству банка неизвестно о каких-либо существенных замечаниях со стороны проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение или соблюдение нормативов», — говорится в отчетности.

ЦБ ограничил «Возрождению» операции со структурами братьев Ананьевых, рассказал предправления банка Марк Нахманович . По его словам, предписание было направлено акционерам в январе. Однако правление банка уже в декабре принимало решение вопреки желаниям акционерам, говорил он. «Из-за этого у нас сложились довольно сложные отношения с акционерами, но менеджмент отвечает за операционную деятельность, мы понимали риски и делали все, чтобы они не реализовались», — добавил Нахманович.

ЦБ направил в банк проверку буквально через несколько дней после того, как объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря, рассказывали «Ведомостям» контрагент банка и человек, близкий к надзорному блоку регулятора. В декабре банк это не комментировал. В отчетности банк пишет, что проверка должна завершиться в апреле 2018 г.

«Возрождение», как и Промсвязьбанк, до недавних пор контролировалось братьями Дмитрием Алексеем Ананьевыми . Но после начала санации Промсвязьбанка они объявили о разделе бизнеса. Младшему, Дмитрию, отошли финансовые активы.

Сейчас банк «Возрождение» находится в состоянии смены собственников. После решения ЦБ о санации Промсвязьбанка деловая репутация его основного собственника — «Промсвязькапитала» в лице братьев Ананьевых — перестала соответствовать требованиям ЦБ. Компания должна была снизить долю в «Возрождении» в трехмесячный срок, т. е. до 18 марта, до уровня не более 10%. Это требование акционеры банка выполнили, к 5 февраля банк оказался под контролем 10 иностранных компаний. Но это не устроило ЦБ, и он направил новое предписание, где указал, что шесть компаний находятся под контролем Дмитрия Ананьева либо входят в одну группу лиц. В отчетности банка сказано, что это третье подобное предписание, в котором ЦБ требует снизить долю контролирующих акционеров.

«Возрождение» намерен купить фонд Bonum Capital, близкий к сенатору Сулейману Керимову . В начале марта представитель фонда говорил «Ведомостям», что Bonum Capital достиг принципиальных договоренностей с акционерами «Возрождения». Он говорил, что проходит due dilligence, по итогам которого будут определены окончательные параметры сделки. Когда сделка может быть закрыта, представитель фонда не сообщал.

Для «Возрождения» это уже вторая проверка за 2017 г. Первая прошла в начале прошлого года и завершилась в мае. По ее итогам банк получил акт о результатах проверки и предписание по доформированию резервов на возможные потери, его банк исполнил к концу декабря 2017 г. Из отчетности банка следует, что за 2017 г. он направил на досоздание резервов 3,48 млрд руб. Это меньше, чем в 2016 г., когда банк сформировал провизии на 4,1 млрд руб.