«Татагролизинг» в 2017 году реализовал сельхозтехники и оборудования на 1,11 млрд рублей

Компания «Татагролизинг» по итогам 2017 года реализовала 624 единицы сельхозтехники и оборудования на сумму 1,11 млрд рублей. Об этом рассказал на днях генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин на республиканском совещании в правительстве Татарстана , следует из сообщения компании.

Зиганшин напомнил, что «Татагролизинг» является официальным дилером и оператором ряда крупных поставщиков сельхозтехники, среди которых ОАО «Гомсельмаш» ( Белоруссия ), ОАО «Промагролизинг», АО «Росагролизинг» , ЗАО «СП „Брянсксельмаш“. В номенклатуру поставляемой техники входят наиболее востребованные сельхозтоваропроизводителями виды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторы и прицепное оборудование.

»Реализация техники осуществляется как по договорам купли-продажи, так и в лизинг. На сегодня портфель действующих договоров компании составляет 2,6 миллиарда рублей — это более тысячи договоров», — рассказал Зиганшин.

Рост объема поставок по итогам года составил 46%. Процент годового удорожания в зависимости от общей стоимости предмета лизинга и контрагента-поставщика составлял от 4% до 10%. Наилучшую динамику показали продажи кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, сеялок и почвообрабатывающей техники. В 2018 году планируется нарастить объемы продаж до 1,3 млрд рублей.

Зиганшин констатировал, что треть сельхозтоваропроизводителей допускают нарушение установленных сроков платежей. За 2017 год по этой причине в суд было направлено более 260 исков.

В сообщении также указано, что с 2010 года «Татагролизинг» ведет активную инвестиционную деятельность в сфере АПК республики. В группу сельхозпредприятий общества входят девять агрофирм. Рабочими местами обеспечено 2 160 человек. За 2017 год объем валовой продукции составил 1,585 млрд рублей (в планах на 2018 год — увеличить показатель до 2,6 млрд). Реализовано продукции, работ и услуг на сумму 1,084 млрд рублей, получено 26,5 млн рублей прибыли.