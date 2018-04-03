«Лукойл» завершил бурение второй скважины в рамках II очереди месторождения им. Филановского

«Лукойл» завершил бурение второй скважины в рамках второй очереди разработки месторождения имени Владимира Филановского, сообщает компания.

«На второй очереди месторождения имени Владимира Филановского завершено строительство и ввод в эксплуатацию двух скважин — добывающей и нагнетательной», — говорится в сообщении «Лукойла».

Как отмечает компания, дальнейшая реализация программы бурения позволит стабилизировать добычу на месторождении на проектном уровне 6 млн тонн нефти в год.

В рамках реализации второй очереди месторождения имени Юрия Корчагина готовится к выводу в море верхнее строение блок-кондуктора. Бурение скважин второй очереди позволит вовлечь в разработку запасы восточной части месторождения.

С момента начала добычи на Северном Каспии — на месторождениях имени Юрия Корчагина и Владимира Филановского — «Лукойл» преодолел рубеж в 15 млн тонн добытой нефти.