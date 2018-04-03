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«Лукойл» завершил бурение второй скважины в рамках II очереди месторождения им. Филановского
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«Лукойл» завершил бурение второй скважины в рамках II очереди месторождения им. Филановского 

Rambler News Service 28 минут назад
«Лукойл» завершил бурение второй скважины в рамках второй очереди разработки месторождения имени Владимира Филановского, сообщает компания.
«На второй очереди месторождения имени Владимира Филановского завершено строительство и ввод в эксплуатацию двух скважин — добывающей и нагнетательной», — говорится в сообщении «Лукойла».
Как отмечает компания, дальнейшая реализация программы бурения позволит стабилизировать добычу на месторождении на проектном уровне 6 млн тонн нефти в год.
В рамках реализации второй очереди месторождения имени Юрия Корчагина готовится к выводу в море верхнее строение блок-кондуктора. Бурение скважин второй очереди позволит вовлечь в разработку запасы восточной части месторождения.
С момента начала добычи на Северном Каспии — на месторождениях имени Юрия Корчагина и Владимира Филановского — «Лукойл» преодолел рубеж в 15 млн тонн добытой нефти.
Месторождение им. Юрия Корчагина стало первым открытием «Лукойла» в Северо-Каспийской нефтегазовой провинции в 2000 году. Промышленная добыча на месторождении началась в 2010 году. Месторождение им. Владимира Филановского, открытое в 2005 году, является крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе дна Каспийского моря. Месторождение было введено в эксплуатацию в 2016 году. Все морские объекты для освоения месторождений построены на территории Астраханской области.
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