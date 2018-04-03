Страховые сборы компании «МАКС-Жизнь» в 2017 году составили 1,357 млрд рублей 

Суммарная величина страховых взносов, полученных ООО «МАКС-Жизнь» по итогам 2017 года, достигла 1,357 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении страховой компании, распространенном во вторник.
Чистая прибыль компании в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета составила 106 млн рублей, что выше показателей 2016 года на 159%.
Продуктовый виджет
Основой продуктовой линейки компании являются договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни сроком три и пять лет. Целевой нишей выступает как массовый, так и премиальный сегмент, а каналом продвижения — филиальная сеть банков-партнеров.
«В этом году компания запустила целый ряд новых продуктов в инвестиционном и накопительном страховании жизни, что позволило нам выделить это направление в самостоятельный бизнес, — поясняет генеральный директор ООО «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов. — В планах компании в 2018 году продолжить развитие в секторе инвестиционного и накопительного страхования жизни».