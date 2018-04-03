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РФ многократно снизит транзит газа через Украину
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Миллер пообещал многократное снижение транзита газа через Украину 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: Reuters
Глава Газпрома Алексей Миллер в эфире Первого канала заявил, что после запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину сильно упадет.
«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд кубометров газа в год», — сказал Миллер, передает «Интерфакс».
Председатель правления Газпрома также прокомментировал условия будущего сотрудничество с Украиной. «Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже», — отметил Миллер.
Отметим, в 2017 году Украина транспортировала в Европу рекордные 93 млрд кубометров российского газа.
Вторую ветку «Турецкого потока» должны ввести в строй в 2019 году, она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского до побережья Германии.
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