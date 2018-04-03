РФ многократно снизит транзит газа через Украину

Миллер пообещал многократное снижение транзита газа через Украину

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд кубометров газа в год», — сказал Миллер, передает «Интерфакс».

Председатель правления Газпрома также прокомментировал условия будущего сотрудничество с Украиной. «Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже», — отметил Миллер.

Отметим, в 2017 году Украина транспортировала в Европу рекордные 93 млрд кубометров российского газа.

Вторую ветку «Турецкого потока» должны ввести в строй в 2019 году, она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.