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Минприроды, «Газпром» и «Сколково» создали план внедрения «зеленого» финансирования в РФ
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Минприроды, «Газпром» и «Сколково» создали план внедрения «зеленого» финансирования в РФ 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минприроды, ПАО «Газпром нефть» и МШУ «Сколково» проанализировали мировой опыт в сфере «зеленого» финансирования и разработали пилотный проект для стимулирования инвестиций в экологию в РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минприроды.
"В рамках проекта определены механизмы стимулирования «зеленых» инвестиций, который могут дать импульс для перехода к «чистому» транспорту, снижению негативного воздействия на водные объекты, атмосферный воздух, содействовать развитию «зеленого» строительства, развития альтернативной энергетики, устойчивого земледелия", — говорится в сообщении.
Результаты пилотного проекта планируется использовать при реализации Концепции развития «зеленой» экономики в РФ. Предполагается, что, в случае успешного воплощения проекта, к 2027 году в России будет возможно вкладывать в экологическую модернизацию более 2% ВВП.
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