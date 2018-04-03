Минприроды, «Газпром» и «Сколково» создали план внедрения «зеленого» финансирования в РФ

"В рамках проекта определены механизмы стимулирования «зеленых» инвестиций, который могут дать импульс для перехода к «чистому» транспорту, снижению негативного воздействия на водные объекты, атмосферный воздух, содействовать развитию «зеленого» строительства, развития альтернативной энергетики, устойчивого земледелия", — говорится в сообщении.

Результаты пилотного проекта планируется использовать при реализации Концепции развития «зеленой» экономики в РФ. Предполагается, что, в случае успешного воплощения проекта, к 2027 году в России будет возможно вкладывать в экологическую модернизацию более 2% ВВП.